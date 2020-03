La Croix-Rouge italienne a atteint son objectif de don de crypto

Il y a quelques jours à peine, ici, chez CryptoTrend, nous avons consacré nos données du jour à des nouvelles importantes. Nous nous référons aux efforts de la Croix-Rouge italienne pour obtenir des ressources grâce à des dons de crypto-monnaies, pour lutter contre le Coronavirus. Et aujourd’hui, nous pouvons dire avec joie que la Croix-Rouge italienne a atteint son objectif de dons en Bitcoin.

La lutte contre le coronavirus en Italie

Dans le monde, aucun pays n’a été plus durement touché par la crise des coronavirus que l’Italie. Pays méditerranéen qui présente depuis plusieurs jours des chiffres dramatiques de morts.

Hier, il a atteint un nombre record, lorsque le gouvernement de ce pays a annoncé la mort malheureuse de 793 habitants italiens.

Cela place l’Italie comme le pays le plus touché par le coronavirus dans le monde. Avec son système de santé s’effondrant en ce moment même, et le gouvernement du pays sans renoncer à faire face à la crise sanitaire à portée de main.

Pour cette raison, la collaboration nationale et internationale d’institutions telles que la Croix-Rouge pour lutter contre le coronavirus devient si importante.

Et l’un des moyens les plus efficaces pour réaliser cette collaboration est de tirer parti des crypto-monnaies. C’est pourquoi la Croix-Rouge italienne a lancé une campagne internationale pour obtenir des dons il y a un peu plus d’une semaine. Exécution en collaboration avec la société Helperbit et le Comité Colli Albani.

La Croix-Rouge atteint l’objectif

Pour cette raison, nous sommes ravis d’annoncer que, trois jours seulement après le début de la campagne, la Croix-Rouge italienne a atteint son objectif. Collecte de l’équivalent de 10 710 $ en Bitcoin, qui sera utilisé pour construire un poste pour la prise en charge des cas suspects de coronavirus.

Bien sûr, après avoir vérifié l’efficacité des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain pour lutter contre le Coronavirus, la Croix-Rouge italienne veut aller plus loin. Ainsi, l’organisation a décidé de maintenir sa campagne de dons en Bitcoin active, pour continuer à obtenir des ressources pour faire face à la maladie en Italie.

Fixant maintenant le nouvel objectif de la Croix-Rouge à 26 000 $, acquérir du matériel pour mener des opérations d’urgence dans le pays européen. Un chiffre qui semble viser à atteindre rapidement, car ils ont déjà réussi à collecter 75% de l’argent avec seulement 55 dons de crypto.

De cette façon, l’efficacité des crypto-monnaies pour mobiliser non seulement des actifs financiers, mais la solidarité transfrontalière, est plus qu’internationalement prouvée. Une leçon que l’Italie apprendra et qui, nous l’espérons, atteindra tous les gouvernements et organisations de la planète pendant cette crise. Faire de nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

