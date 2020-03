La crypto-monnaie Facebook retire sa demande d’enregistrement de marque au Brésil

Faits saillants:

Facebook et la Libra Association prévoient de lancer une monnaie adossée à un fiat.

Libra, la crypto-monnaie de Facebook, n’a pas encore de date de sortie définie.

Libra, la crypto-monnaie de Facebook, avait demandé au gouvernement brésilien d’enregistrer sa marque. Cependant, comme l’a révélé mardi 17, la société semble avoir retiré la demande d’enregistrement précédemment déposée.

Le Magazine de la propriété intellectuelle (RPI), source où la déclaration est exposée, appartient à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle, selon l’acronyme en portugais), lié au ministère brésilien de l’économie. Leurs communications sont publiées tous les sept jours en moyenne, diffusant les demandes liées aux brevets.

Ces derniers jours, par exemple, il a été observé que la société Block.one avait déposé une demande d’enregistrement de sa marque au Brésil. La société est responsable de la création et du développement de la crypto-monnaie EOS, en plus d’autres produits. Une telle demande d’enregistrement a été accordée par le gouvernement brésilien, ce qui a encouragé l’ensemble de la communauté monétaire EOS au Brésil.

Cependant, la Balance tant attendue, connue sous le nom de crypto-monnaie de Facebook, a pris un chemin opposé à Block.one. L’association qui gère la crypto-monnaie a demandé au gouvernement brésilien de retirer sa demande d’enregistrement de marque.

Il n’est pas clair, seulement avec la publication dans le Magazine de la propriété intellectuelle, ce mardi (17), s’il y aura plus de demandes de retrait approuvées. L’édition 2567, publiée le 17 mars 2020, présente au public les informations suivantes.

Retraits demandés et exécutés: Logiciels pour le processus fiscal, Processus de conformité et de contrôle pour l’industrie des crypto-monnaies; plates-formes logicielles de comptabilité et de déclaration fiscale et processus de contrôle et de conformité pour l’industrie des crypto-monnaies; logiciel de collecte de données de gestion fiscale; et logiciel de gestion fiscale; logiciel de préparation des déclarations de revenus.

Magazine de la propriété intellectuelle.

Livecoins a contacté la société qui gère le registre de la Libra Association au Brésil. Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, basé à Rio de Janeiro, est le représentant de la Libra Association. Le rapport sera mis à jour dès l’envoi des informations demandées.

Libra continue avec une date de sortie indéfinie

La Balance, la crypto-monnaie de Facebook, a été l’une des nouveautés de l’année 2019 par rapport au marché de la crypto. Avec une annonce sensationnelle, la société du milliardaire Mark Zuckerberg a annoncé l’entrée dans le secteur des moyens de paiement.

Le projet a même défini Libra comme un stablecoin, qui aurait sa propre blockchain. En effet, la devise a été conçue pour être d’un prix stable, avec une faible volatilité.

De cette façon, Facebook et l’association Libra ont prévu de créer une monnaie basée sur les monnaies fiduciaires. Autrement dit, la Balance aurait son prix associé au dollar, au yen, à l’euro et à d’autres devises.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps aux dirigeants et aux entreprises pour exprimer clairement la crainte du projet audacieux. Pour les dirigeants des banques centrales, la nouveauté est tombée comme une bombe, car une grande compétition allait se créer à leur encontre. En conséquence, la Balance a été de plus en plus poussée dans un coin, aux prises avec une législation hostile.

En 2020, Libra continue de prétendre qu’il sera publié, même avec un certain scepticisme pour certains, mais la date prévue de sa publication reste indéfinie.

Version traduite de l’article de Gustavo Bertolucci, publiée dans Livecoins.