La cure de coronavirus prend du temps, et c’est mauvais pour Bitcoin

Quelle que soit votre position et celle des décideurs mondiaux, le Coronavirus s’est propagé. Le défi est maintenant de réduire la possibilité d’une pandémie mondiale, et elle tombe sur le monde occidental, ce qui est mauvais pour Bitcoin.

Dans un environnement où le coronavirus met au défi de nombreux pays dans le monde, beaucoup se demandent combien la Chine a été responsable de son expansion. Par exemple, il y a ceux qui disent que la Chine a eu une réaction tardive, tandis que d’autres louent les mesures prises dans la ville de Wuhan et la province du Hubei. Cependant, la plupart des États n’ont pas les moyens de bloquer complètement un État, une province ou une nation à l’échelle de ces deux pays.

Qu’y a-t-il a faire?

Une façon de comprendre comment le monde occidental se prépare au Coronavirus est de regarder ce qui se passe en Italie. C’est parce que c’est le pays le plus touché en dehors de la Chine.

L’Italie a récemment fermé l’ensemble du pays après que sa mise en quarantaine dans le nord se soit révélée inefficace. Cependant, les citoyens peuvent toujours se rendre au travail, acheter de la nourriture et même manger dans les restaurants. Bien que la mesure ait certainement limité les gens dans la rue, elle constitue également une demi-mesure contre le coronavirus.

L’Occident doit rejoindre la Chine dans cette crise provoquée par le coronavirus, qui a déjà été classé comme pandémie. En attendant des solutions, les économies du monde sont affectées, et même le Bitcoin peut indirectement souffrir à long terme.

Quelques mesures supplémentaires contre les effets du coronavirus

Les autres mesures qui ont été choisies sont les ajustements de la politique budgétaire, ou plus particulièrement des dépenses publiques. Aux États-Unis, par exemple, on parle de montages financiers pour éliminer la taxe sur les salaires et protéger les travailleurs horaires des pertes de salaire.

Plusieurs États ont déclaré une urgence pour débloquer des fonds de santé publique. Dans le même temps, le président Trump et la Maison Blanche continuent de souligner que l’administration réagit bien à la crise. D’autre part, les banquiers centraux et les décideurs politiques du monde entier se sont récemment réunis pour discuter de la manière de synchroniser les mesures fiscales et les plans de relance.

Ils n’ont pas beaucoup d’options, car les taux d’intérêt restent aux niveaux les plus bas de tous les temps ou presque, de sorte que ces mesures devraient permettre de gagner du temps pour lutter contre le coronavirus. C’est un assez gros pari, et pas un qui est garanti pour réussir.

Parce que cette crise n’est pas induite par la demande, mais est le résultat d’un choc d’offre, l’approche des solutions doit tenir compte de ce fait. Je veux dire, peu importe l’argent que les gens ont s’ils ne peuvent pas le dépenser pour quoi que ce soit.

Implications pour le prix du Bitcoin: à court terme, le prix pourrait augmenter

Après la liquidation de lundi, les marchés boursiers ont rebondi mardi en réponse aux attentes de nouvelles baisses de taux d’intérêt et de mesures fiscales.

Pourquoi est-ce que cela aide Bitcoin?

Jusqu’à présent, le Coronavirus a secoué le récit de Bitcoin en tant que réserve de valeur stable, du moins pour le moment.

Actuellement, le prix des bons du Trésor américain et l’or atteint des records de prix et des performances inégalées, Bitcoin se comporte plus comme des actions traditionnelles.

Cependant, à long terme, le Bitcoin semble être vulnérable si ces demi-mesures proposées par les gouvernements occidentaux échouent et que les marchés continuent de baisser. Étant donné que nous ne savons toujours pas tout sur la façon dont le virus est transmis, les gens sont toujours autorisés à se rassembler en grandes foules à travers les États-Unis. et l’UE, nous sommes peut-être encore loin de la fin de cette crise.

Si la situation empire, l’accent sera mis sur la manière dont les gouvernements peuvent reprendre le contrôle de leurs populations. Dans ce cas, nous devrions tous espérer que les mesures de ces gouvernements vont à l’encontre du Coronavirus, mais elles pourraient également se transformer en une victoire à la Pyrrhus.

Pendant ce temps, Bitcoin a du mal à récupérer au-dessus du niveau de 8000 $.

