La demande de logements locatifs privés devrait augmenter

Les locataires d’aujourd’hui restent plus longtemps dans leurs logements locatifs et les propriétaires constatent une demande accrue pour leurs locations.

De nouvelles recherches par Paragon prévoient qu’au cours de 2020, la demande de propriétés résidentielles en location devrait augmenter.

L’étude Tendances de Paragon a révélé qu’environ quatre propriétaires sur dix (37%) interrogés s’attendent à une augmentation de la demande des locataires en 2020, contre seulement 7,3% prédisant une baisse.

Au dernier trimestre 2019, plus d’un quart (27%) des propriétaires ont signalé une reprise du nombre de locataires souhaitant activement louer.

Plus de ménages locataires au Royaume-Uni

L’enquête anglaise sur le logement, publiée par le gouvernement, a révélé que le nombre de ménages dans le secteur locatif privé est resté inchangé à 4,6 millions, soit 19% de tous les modes d’occupation. C’est toujours à un niveau record pour l’enquête, montrant comment les préférences et les attentes ainsi que la capacité de posséder une maison ont changé au fil du temps.

Le rapport de Paragon a révélé qu’au cours de la dernière décennie, ce qui a changé et augmenté, c’est la période moyenne que les locataires choisissent de rester dans une propriété privée louée – passant d’une moyenne de 4,1 ans à 4,4 ans. La proportion des 55-64 ans dans les logements locatifs privés est passée de 7% à 10%.

Richard Rowntree, directeur général des prêts hypothécaires de Paragon, a déclaré: «Bien que l’accession à la propriété augmente en raison des politiques gouvernementales, il existe clairement une demande croissante de biens loués pour diverses raisons.»

«Nous nous attendons à voir la demande des locataires continuer à augmenter dans les années à venir et il est important que le secteur locatif privé soit adéquatement financé pour garantir aux locataires un bon choix de biens et l’inflation locative est maîtrisée.»

Changements dans le secteur locatif privé

Un certain nombre d’organismes de l’industrie, dont la RICS et la RLA / NLA, exhortent le gouvernement à se concentrer sur le secteur locatif privé dans son prochain budget de printemps. Avec un plus grand nombre de personnes vivant dans des propriétés à louer jusqu’à un âge avancé, les besoins du secteur et les besoins des locataires évoluent, et cela doit être pris en charge par les propriétaires.

De nouvelles données de l’Office des statistiques nationales (ONS) montrent que les personnes âgées de 35 à 44 ans sont désormais trois fois et demie plus susceptibles de vivre dans un logement loué en privé qu’en 1993. Le secteur s’est développé au cours de la ans pour tenir compte de cette tendance, mais les récents changements apportés à la réglementation ont conduit certains propriétaires à acheter à louer soit à se désengager du secteur, soit à changer leur orientation vers des locations à court terme.

En recentrant l’attention sur l’amélioration du secteur locatif privé pour les propriétaires et les locataires, le gouvernement peut réagir à la dynamique changeante du marché du logement du pays, tout en encourageant l’accession à la propriété au Royaume-Uni pour ceux qui le souhaitent.