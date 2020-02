la demande des locataires s’envole alors que le marché du logement se redresse

Le regain d’optimisme sur le marché du logement au Royaume-Uni a été marqué par un bond des acheteurs, des vendeurs et des prix des logements, et les choses changent sur le marché de la location.

La dernière enquête publiée par le Royal Institute for Chartered Surveyors (RICS) a révélé une impulsion majeure pour le marché du logement au Royaume-Uni, et l’avenir s’annonce prometteur pour les mois à venir.

Le nombre d’enquêtes auprès des acheteurs a augmenté en janvier, alors que les gens recommençaient leurs chasses immobilières à la suite de la victoire écrasante des élections générales et des progrès réalisés sur le Brexit. Alors que les demandes de nouveaux acheteurs ont atteint un solde net de + 23% contre + 19% le mois précédent, les ventes convenues ont également augmenté pour atteindre un solde net de + 21%.

Une plus grande positivité a été observée à travers une augmentation des propriétés mises en vente, avec + 19% des répondants à l’enquête faisant état d’une croissance, contre + 11% en décembre. L’indice a également montré une forte hausse des prix des logements de + 17% en janvier, la plus haute lecture depuis mai 2017.

Simon Rubinsohn, économiste en chef de la RICS, a déclaré: “Les derniers résultats de l’enquête indiquent une amélioration continue du sentiment du marché au cours du mois, s’appuyant sur une reprise notable au lendemain des élections générales.”

«À l’heure actuelle, les contributeurs sont optimistes quant aux perspectives d’activité au cours des douze prochains mois.»

Demande croissante de rachat

Selon l’indice de RICS, la demande des locataires a augmenté à un rythme régulier au cours des trois mois se terminant en janvier; un solde net de + 24% des répondants a enregistré une hausse dans ce domaine. Le nombre de personnes louant à travers le Royaume-Uni a augmenté ces dernières années, poussant les niveaux d’accession à la propriété au second plan, et le marché de la location est désormais plus demandé que jamais.

Cependant, une baisse des instructions aux propriétaires a également été signalée au cours de la même période, pour atteindre un solde net de -13% selon l’enquête. Cela devrait exercer une pression sur les loyers, ce qui entraînera une augmentation au cours des trois prochains mois, car davantage de locataires entreront sur le marché et auront du mal à trouver des biens disponibles. La RICS prévoit une augmentation des loyers d’un peu plus de 2% au cours des 12 prochains mois.

Opportunités pour les propriétaires

Il y a eu récemment des rapports de propriétaires envisageant de quitter le marché, un répondant à l’enquête déclarant que les propriétaires étaient préoccupés par l’impact des changements potentiels à la loi sur l’article 21 (expulsion sans faute).

Cependant, de nouvelles données publiées par Precise Mortgages montrent qu’un propriétaire sur sept a l’intention d’augmenter son portefeuille immobilier au cours de la prochaine année, mais en mettant davantage l’accent sur les «points chauds». Selon le rapport, le nord de l’Angleterre, et en particulier le nord-ouest, sont les régions où le plus grand nombre de propriétaires envisagent de concentrer leurs investissements futurs.

Il y a également une indication que les locataires restent dans leurs logements locatifs depuis plus longtemps, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi moins de stock devient disponible.

Surtout que la demande des locataires continue d’augmenter, le marché est mûr pour les propriétaires qui peuvent s’attendre à voir plus d’intérêt pour leurs propriétés locatives, ainsi que moins de périodes de vide, car les locataires recherchent une sécurité à plus long terme.

Plus de maisons doivent être construites

La construction de logements est un problème clé dans la crise actuelle du logement au Royaume-Uni. Cependant, ce n’est pas seulement le marché résidentiel, mais aussi le secteur de l’achat qui doit voir une augmentation des stocks.

Adrian Moloney, directeur des ventes de OneSavings Bank, a déclaré: «Bien qu’il existe des signes positifs de retour de la confiance sur le marché, aidés par des taux historiquement bas et une saine concurrence dans le domaine des prêts hypothécaires à bail fixe sur cinq ans, il existe il reste encore beaucoup de travail à faire sur tous les fronts pour ramener le marché du logement à sa pleine santé.

«Avec le budget à venir en mars, les acheteurs et les vendeurs chercheront des engagements tangibles de la part du gouvernement pour faire face à la diminution du stock de logements.»

«La construction de logements doit être au cœur des plans du gouvernement afin de résoudre le problème systémique de l’offre et de la demande et permettre à davantage de personnes de monter et descendre l’échelle des propriétés.»