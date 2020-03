La DGT annule les tests de conduite à Madrid, La Rioja et Álava

La Direction générale de la circulation (DGT) a décidé de suspendre temporairement les tests de conduite, à la fois théoriques et pratiques, dans la Communauté de Madrid, La Rioja et Álava. Il s’agit d’une mesure de santé préventive en application du protocole d’action contre l’exposition au coronavirus COVID-19.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui étaient sur le point de passer le test de conduite. À partir d’aujourd’hui, vendredi 13 mars, le La Direction générale de la circulation (DGT) a suspendu les tests de conduite dans la Communauté de Madrid, La Rioja et Álava. Il convient de noter que la suspension affecte à la fois les examens théoriques et pratiques. De cette façon, les personnes qui sont en retard face aux tests pour obtenir un permis de conduire dans ces régions d’Espagne doivent attendre.

La décision de suspendre la tenue des examens théoriques et pratiques la conduite dans ces trois régions espagnoles a été favorisée par le paquet de mesures préventives de santé en application du protocole d’action contre l’exposition au coronavirus COVID-19. De plus, le siège de la circulation provinciale situé dans les collectivités et la province susmentionnées accordera la priorité à l’attention téléphonique et télématique.

La DGT a suspendu les tests de conduite dans la Communauté de Madrid, La Rioja et Álava.

Les soins en face à face seront effectués dans les services essentiels répondant aux besoins particuliers de chacun des quartiers généraux de la circulation des zones touchées. D’autre part, et tout aussi important, une communication sera établie avec les groupes concernés afin d’expliquer les canaux de service et de pouvoir continuer à exécuter les procédures administratives appropriées afin de continuer à fournir un service public aux citoyens.

À partir de Il est rappelé à la DGT quela plupart des procédures peuvent être effectuées sans se rendre en personne au siège de la circulation. Soit par Internet ou par téléphone au 060. Par exemple, les procédures liées au permis de conduire (renouvellement, double ou solde de points), l’immatriculation, les annulations de véhicules, le paiement ou les amendes, entre autres.

Il est plus que prévisible que cette décision qui, au moment de la publication de ces informations, affecte les communautés autonomes de Madrid et La Rioja, ainsi que la province d’Álava, s’étend également à d’autres régions du pays, comme la Catalogne. Nous suivrons de près l’avancement des événements pour publier les informations les plus pertinentes à cet égard.

