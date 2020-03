La DGT constate une baisse du trafic routier de plus de 50% en une semaine

Les données provisoires de la Direction générale de la circulation montrent une réduction sans précédent du trafic en temps de paix. Le transport de marchandises joue un rôle important dans l’occupation des routes, et cela a diminué.

Tel est l’état de la circulation en Espagne, la plupart des incidents Ils sont liés aux contrôles aux frontières avec nos voisins, le Portugal et la France. La circulation est plus fluide que jamais, car il a manifestement été considérablement réduit par la détention obligatoire.

Les données d’hier montrent une baisse du trafic d’accès aux grandes villes -de 6 à 10 heures- de 59% par rapport à la semaine dernière et de 51,26% de moins sur les trajets longue distance. Le trafic routier représente 47,97%! du nombre total de véhicules qui circulaient.

Pratiquement tous les déplacements se font pour des raisons justifiées, notamment la main d’œuvre ou le transport de biens essentiels

Le transport lourd était déjà essentiel pour l’économie espagnole avant la crise, car environ 90% de ce qui est transporté se fait par la route. Les camionneurs profitent désormais de routes beaucoup plus propres et ils n’ont pas d’horaires qui les limitent. En revanche, leurs options pour passer la nuit, manger ou nettoyer sur la route sont minimes.

La baisse du trafic a été particulièrement brutale sur les routes du La communauté de Madrid généralement saturé. Un tiers seulement des véhicules circulent par rapport à mercredi de la semaine dernière. Dans le cas du M-501, qui relie Madrid à plusieurs zones avec une forte présence commerciale et des écoles, près d’un véhicule sur quatre circule.

Dans la Autonomie andalouse Des baisses similaires ont été enregistrées dans les accès et sorties de Malaga (-70% pour sortir et -66% pour entrer) ou Séville (-62% en sens croissant et -61% en sens décroissant). Dans Valladolid y Valence le trafic a également chuté en dessous de la moitié de l’habituel.

Le trafic poids lourds a baissé, mais beaucoup moins que le trafic voyageurs, hier 12,26% sur les routes interurbaines

Le rôle du transport lourd est frappant. La semaine dernière, du lundi au vendredi, les poids lourds représentent environ 30% du trafic, mais ils approchent déjà la moitié du trafic routier. Cependant, des contrôles de police massifs montrent que la circulation des véhicules privés peut encore être réduite.

Gardons également à l’esprit que la semaine dernière n’était pas exactement une semaine de travail normale. L’augmentation des infections à coronavirus dans des régions hautement déterminées incité des milliers de conducteurs à déménager dans des résidences secondaires sur la côte ou dans les populations de l’intérieur des terres. À mesure que les données se stabilisent, les camionneurs représenteront plus de 50% du trafic.

Cette situation n’a sûrement pas été vue depuis la guerre civile, quand il était plus facile de voir un camion circuler qu’une voiture

Cette baisse de trafic va se matérialiser rapidement dans un accident dans les ventes de carburant, dans la collection d’autoroutes de péage, Dans amendes excès de vitesse … et surtout en ce qui concerne route sinistre. Il existe une relation entre ce qui est déplacé et les victimes.

En ce qui concerne les réclamations, pour le moment nous ne disposons pas de données qui soient peu concluantes. Le dernier rapport de la DGT à cet égard date de lundi, les données du 1er janvier au 15 mars de cette année montrent un solde provisoire de 205 décédés sur les routes interurbaines pendant les 24 premières heures après l’accident.

Les données que nous avons sur les accidents jusqu’à présent sont très similaires à celles de l’année dernière pour les mêmes dates. Déjà en mars, un ralentissement important sera constaté, et en avril – comme l’état d’alarme va sûrement continuer – des minimums ont peut-être été atteints depuis 1960, lorsque les données ont commencé à être comptées.

Une autre externalité qui va commencer à remarquer beaucoup, en particulier dans les zones les plus densément peuplées, est diminution de la pollution du trafic routier, et dans une moindre mesure en raison de la baisse de l’activité industrielle dans les secteurs non essentiels.

Tout cela devrait nous faire réfléchir, maintenant que nous avons le temps, sur la nécessité de tant de déplacements et de véhicules en mouvement. La société a depuis longtemps accepté certains inconvénients de la mobilité, mais maintenant son effet est plus visible que jamais dans nos vies.