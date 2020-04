La direction générale des assurances déconseille le paiement de dividendes

La direction générale des assurances et des fonds de pension a recommandé aux entités d’assurance espagnoles de ne pas verser de dividendes tant que dureront les conséquences directes de la crise de Covid-19, conformément aux dernières recommandations de l’Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite.

L’agence déconseille d’effectuer des distributions de dividendes, de prendre des engagements de paiement irrévocables ou d’effectuer des opérations qui pourraient avoir un effet sensiblement équivalent, comme des rachats d’actions.

La recommandation s’étend aux deux entités soumises au régime général de solvabilité et à celles de plus petite taille auxquelles le régime spécial s’applique et est conforme à celles émises par l’Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite (Eiopa) le 17 mars et 2 avril, indiquant que les assureurs doivent adopter des mesures pour préserver leur capital, avec des politiques prudentes de dividende et de rémunération variable.

L’objectif de ces mesures est de maintenir la situation financière, les fonds propres, la solvabilité et la capitalisation des compagnies d’assurance afin de garantir la stabilité du secteur, la protection des intérêts des assurés et le soutien à l’économie réelle.

Bien que la Direction générale des assurances ait veillé à ce que le secteur espagnol de l’assurance soit “bien capitalisé” et “capable de résister à l’impact de scénarios défavorables”, elle considère que ce niveau de capitalisation “doit être préservé dans le contexte économique sans précédent généré par la crise. santé actuelle, renforçant les mécanismes de défense financière et patrimoniale du secteur des assurances ».

Parallèlement, dans le domaine bancaire, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont également conseillé aux institutions financières de s’abstenir de distribuer des dividendes afin de maintenir la solidité de leur capital et de fournir des liquidités à la société pour faire face à la crise du coronavirus.

