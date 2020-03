La directrice de Selfridges, Anne Pitcher, nominée pour le prestigieux prix du commerce féminin

Anne Pitcher, directrice générale du groupe Selfirdges (Image: Prix Veuve Clicquot / PA Wire)

// Anne Pitcher, MD du groupe Selfridges est l’une des trois finalistes du prix Veuve Clicquot Bold Woman

// Les prestigieux prix Veuve Clicquot récompensent l’impact des femmes dirigeantes et entrepreneurs à travers le Royaume-Uni

La directrice générale du groupe Selfridges a été nommée parmi les trois finalistes d’un prix prestigieux qui récompense l’impact du leadership féminin au Royaume-Uni.

Anne Pitcher a été sélectionnée pour le prix Veuve Clicquot Bold Woman aux côtés de la fondatrice de Starling Bank, Anne Boden et de Vaneles Diamonds, Vania Leles.

Veuve Clicquot a déclaré que ses prix, qui courent depuis 1972, honorent les femmes inspirantes avec un palmarès de succès.

LIRE LA SUITE:

Les juges ont noté l’innovation de Pitcher pour développer Selfridges dans un marché de détail difficile ainsi que son engagement continu envers la durabilité.

Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix à Londres en mai.

Sian Westerman, membre du jury, a déclaré: «Les nominées de cette année sont parmi les femmes les plus déterminées et les plus innovantes à la tête d’entreprises britanniques aujourd’hui.

«En relevant hardiment des défis tels que les turbulences du marché et la concurrence dans l’industrie, ils inspirent la prochaine génération de femmes leaders à défier les conventions et à suivre leurs traces.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette