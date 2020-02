La durabilité, qu’est-ce que cela signifie? Deux voix comparées

7 février 2020, par Alessandro Chiatto

Qu’est-ce que la durabilité vraiment? Certainement un sujet «tendance», qui voit de nombreuses sociétés financières actives, qui se sont efforcées de lancer des fonds sur des questions de développement durable. Mais est-ce juste ou y a-t-il quelque chose de plus concret? Nous en avons parlé lors de Consulentia20, l’événement organisé par Anasf.

Un pilote extraperfomance

Le point de vue de Giancarlo Fonseca, responsable distribution Italie par Lombard Odier Investment Managers c’est très clair: «Pour nous, la durabilité est un moteur de surperformance, nous y croyons fortement. La société a orienté l’ensemble de ses activités à travers un processus de transition très important vers la durabilité et nous sommes actuellement la seule société de gestion de patrimoine au monde certifiée par BCorp, la plus grande organisation de certifications de durabilité et collaborant avec les nations. Unis sur ce front ».

«La transition vers un modèle moins polluant nécessite des investissements des entreprises afin de changer leur modèle économique et, par conséquent, en tant que managers, nous devons d’abord identifier les entreprises financièrement viables. De plus, il y a un problème réglementaire: plusieurs pays du monde introduisent de nouvelles règles pour le système de production, qui entraînent des sanctions pour ceux qui polluent davantage; il y a des tendances de consommation, ils achètent le produit en évaluant le comportement des entreprises et en quelque sorte le consommateur arrive devant les régulateurs pour définir qui sont les gagnants et les perdants de ce processus “.

Et ce n’est pas une tendance

Le thème de la durabilité est également dans l’ADN de Nordea AM: «Notre société est originaire des pays du nord de l’Europe – explique-t-il Fabio Caiani, responsable de la distribution de fonds en Italie – toujours très sensible à ces changements. Ce n’est certainement pas une tendance, mais nous y croyons. En 2008, lorsque les marchés financiers se sont effondrés, nous avons commencé avec un fonds ESG. Ce que nous essayons de faire, c’est de participer activement aux choix des entreprises: nous identifions et définissons les notations à travers le modèle interne et nous nous déplaçons également localement.

