La F1 suspend officiellement le GP du Canada en raison d’un coronavirus

Une décision tout à fait logique attendue par les fans qui est enfin devenue réalité. Avec le danger du coronavirus encore bien latent dans de nombreuses régions de la planète et après six reports et deux annulations officielles (Australie et Monaco, cette dernière), les organisateurs du Grand Prix du Canada ont choisi de ne pas organiser cet événement de notation à l’heure choisie dans un début.

La course d’asphalte sur le circuit Gilles-Villeneuve devait avoir lieu ensuite 14 juin, chose qui ne se produira finalement pas après l’accord conclu par la Formule 1 conjointement avec les promoteurs du GP du Canada et les autorités sanitaires correspondantes. “Nous travaillons en étroite collaboration avec nos amis du Grand Prix du Canada depuis quelques semaines et les aidons à prendre cette décision nécessaire pour assurer la sécurité des fans de Formule 1 et de la communauté.” Chase Carey a propos.

“Nous les aidons à prendre cette décision nécessaire pour garantir la sécurité des fans et de la communauté de Formule 1”

«Nous voulons toujours voyager dans l’incroyable ville de Montréal et bien que tout le monde il va falloir attendre encore un peu“Nous organiserons un grand spectacle à la fin de cette année”, a conclu le responsable et le visage visible de Liberty Media. Avec les dernières nouvelles pointant Silverstone comme la première piste avec de réelles options d’accueillir un Grand Prix avec des garanties, la grille attend de futures annulations ou des reports pour pouvoir concourir sur la piste.

Déclaration officielle des organisateurs

Nous aurions été honorés d’accueillir la première course du calendrier des Championnats du monde de Formule 1. Ce report ce n’était pas une décision prise à la légère ni d’une manière simple

Au cours du dernier mois, nous avons été en communication constante avec la Formule 1 et les représentants de la ville de Montréal et du tourisme, ainsi que les gouvernements provincial et fédéral.

Nous avons écouté les directives émises par le responsables de la santé publique et en conséquence directe de la pandémie de COVID-19, ils suivent les conseils d’experts fournis par les autorités.

Nos pensées et nos remerciements les plus sincères aux hommes et aux femmes qui ils travaillent sans relâche pour nous garder en bonne santé, en sécurité et nourris en ces temps incertains.