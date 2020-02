La Fashion Week de Milan commence: le calendrier des défilés de mode

Phares dirigés de demain, du 18 au 24 février sur le Semaine de la mode de Milan, L’un des événements les plus populaires et les plus connus de la ville milanaise au cours duquel le tendances pour la femme de l’automne hiver 2021. Déjà aujourd’hui, lundi 17, la ville s’ouvre à la mode avec des défilés de mode, des présentations et des avant-premières.

Le calendrier est très riche: 56 défilés de mode, 96 présentations, 2 présentations sur rendez-vous et 34 événements entre art, mode et culture. À cet égard, la municipalité de Milan a également confirmé pour cette année l’utilisation de la Sala delle Caryatids du Palazzo Reale pour la présentation des collections de jeunes créateurs et pour des événements institutionnels, il prévoit également l’ouverture à la mode de divers lieux d’art et de la culture milanaise.

En fait, ils font leurs débuts pour la première fois sur le calendrier Ports 1961, Gilberto Calzolari et Vìen, tous deux soutenus par Îles Mariannes du Nord. Parmi les présentations, nous retrouverons pour la première fois: Moon Boot, Giordano Torresi et Patrizia Pepe.

Toujours présent, comme dans les éditions précédentes, le thème de la durabilité: pour la conception du Fashion Hub (déplacé cette année au Palazzo della Permanente), les structures de montage, les supports pour les défilés de mode et les expositions précédentes ont été réutilisés, le tapis est composé à 100% de matériaux recyclés et les couleurs sont toutes de l’eau.

Voici au jour le jour tous les défilés Milano Moda Donna:

Mercredi 19 février

Gilberto Calzolari, Marco Rambaldi, Clcaterra, Ultràchic, Arthur Arbesser, Gucci, Alberta Ferretti, N ° 21, Jil Sander, Moncler

Jeudi 20 février

Max Mara, Genny, Luisa Beccaria, Brognano, Preview, Vivetta, daniela Gregis, Prada, ACT N ° 1, Fendi et Moschino.

Vendredi 21 février

Tod’s, Emporio Armani, Antonio Marras, Sportmax, Etro, Marni, Iceberg, Marco de Vincenzo, Versace, Frankie Morello Milano, Cristiano Burani.

Samedi 22 février

Salvatore Ferragamo, Gabriele Colangelo, MSGM, Agnona, Ermanno Scervino, Philosophy di Lorenzo Serafini, Cividini, Elisabetta Franchi (hors programme), Bottega Veneta, Annakiki, Missoni, GCDS, Philippe Plein.

Dimanche 23 février

Ports 1961, Drôme, Boss, Laura Biagiotti, Fila Dolce & Gabbana (hors programme), Vìen, Giorgio Armani, Simona Marziale – MRZ

Lundi 24 février

Atsushi Nakashima, Alexandra Moura