La FCA demande aux détaillants de retarder les mises à jour préliminaires de négociation imminentes

// La FCA demande aux entreprises de respecter un moratoire sur les mises à jour préliminaires de négociation pendant au moins 2 semaines

// L’indice FTSE 100 a perdu plus de 28% de sa valeur depuis le 21 février

La Financial Conduct Authority a demandé aux entreprises qui devaient produire des mises à jour préliminaires sur les échanges dans les prochains jours de les retarder en raison de perturbations causées par le coronavirus.

Le chien de garde a exhorté toutes les sociétés cotées, y compris de nombreux détaillants, à observer un moratoire sur la publication des états financiers préliminaires pendant au moins deux semaines.

“Les événements sans précédent des deux dernières semaines signifient que la base sur laquelle les entreprises déclarent et planifient évolue rapidement”, a déclaré la FCA dans un communiqué.

«Il est important que les entreprises tiennent dûment compte de ces événements lors de la préparation de leurs informations.

«Le respect des calendriers fixés avant le déclenchement de cette crise pourrait ne pas donner aux entreprises le temps nécessaire pour le faire.

«En outre, les sociétés cotées et la profession de l’audit sont confrontées à des défis pratiques sans précédent pendant la crise des coronavirus.

«La FCA estime que la pratique consistant à publier des états financiers préliminaires avant la publication des états financiers audités complets ajoute inutilement à la pression sur les entreprises et la profession d’audit en ce moment.»

Les marchés financiers ont fait face à de grandes turbulences à la suite de la crise des coronavirus, avec l’indice FTSE 100 – les 100 plus grandes sociétés de la Bourse de Londres qui comprend des détaillants comme Tesco, Burberry, JD Sports et propriétaire de Primark AB Foods – perdant plus de 28 pour cent cent de sa valeur depuis le 21 février.

La FCA a déclaré que, bien que la pratique de publier des états financiers préliminaires soit courante parmi les sociétés cotées au Royaume-Uni, elle n’était requise ni par les règles de cotation ni par la directive sur la transparence.

Les entreprises doivent plutôt publier des états financiers audités complets dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice.

La FCA a également déclaré qu’elle était en pourparlers avec le Financial Reporting Council et la PRA sur des mesures possibles visant à garantir que les entreprises prennent le temps nécessaire «en ces temps incertains pour préparer les informations appropriées et relever les défis pratiques actuels».

Il a déclaré que les trois organes avaient l’intention d’annoncer des détails prochainement.

La FCA a également rappelé aux entreprises que le règlement sur les abus de marché reste pleinement en vigueur, les sociétés cotées étant toujours tenues d’annoncer des informations privilégiées au marché «dès que possible, sauf s’il existe une raison valable de retarder la divulgation en vertu du règlement».

avec fils PA

