La FCA parie sur l’achat en ligne de voitures neuves en Espagne

Fiat Chrysler Automobiles a décidé de donner un coup de fouet à l’achat en ligne de voitures neuves en Espagne. Le Groupe FCA souhaite donner à ses clients la possibilité d’accéder à l’achat d’un véhicule malgré la situation que nous vivons en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus COVID-19. Les marques qui participent à cette initiative sont Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep.

La pandémie générée par le coronavirus COVID-19 Elle a eu un effet direct et très négatif sur le secteur automobile en Europe et donc logiquement en Espagne. L’activité industrielle et commerciale est paralysée. Le résultat est un arrêt complet de la production de véhicules ainsi qu’un effondrement des immatriculations de voitures neuves.

Après avoir mis en place des mesures garantissant la sécurité de leurs salariés et la continuité de l’entreprise, les marques automobiles se mettent au travail pour inverser cette situation ou, dans la mesure du possible, en atténuer l’impact. Nous avons un exemple clair avec l’annonce faite par Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Le célèbre conglomérat automobile a décidé de lui donner un boost à l’achat en ligne de voitures neuves.

Alfa Romeo Giulia, l’une des berlines vendues par FCA en Europe.

Ca fait un moment que il est possible d’acheter une voiture via internet. Cependant, toutes les entreprises n’ont pas parié de manière égale. Compte tenu de la crise des coronavirus, il n’est pas déraisonnable de penser que les constructeurs automobiles en retard à cet égard ont décidé de rattraper et de promouvoir ce service qui gagne peu à peu du terrain à l’achat traditionnel d’une nouvelle voiture.

FCA Espagne a décidé d’intensifier sa services en ligne pour faciliter les contacts commerciaux aux clients qui, malgré la quarantaine et l’urgence logiquement sanitaire, envisagent la possibilité d’acquérir un véhicule sans avoir à quitter leur domicile. Il est possible de télécharger les devis depuis la «Boutique en ligne (Store)» ou de recevoir des devis personnalisés en accédant aux différents points de contact disponibles sur les sites Internet des marques FCA: Chat, Appel vocal ou Vidéo.

Nous pourrons maintenir un contact direct avec un agent de marque pour faire un budget personnalisé avec des modalités de financement et, pour les clients qui le souhaitent, les accompagner dans le Processus de recrutement 100% en ligne. Un processus qui, selon FCA, se déroule en trois étapes et en moins de dix minutes. N’oubliez pas que FCA vous permet déjà de contracter une location en ligne.

Jeep rejoint également cette initiative de la FCA pour vendre des voitures en ligne.

De plus, FCA a complété ces services en ligne avec l’activation de ce que l’on appelle les “Google Hangouts Meets” pour maintenir la communication entre les clients et les revendeurs officiels sans que personne n’ait à sortir de son boîtier. De cette façon, il est possible d’avoir des négociations commerciales. N’oubliez pas que les marques de FCA Espagne qui se joignent à cette initiative sont les suivantes: Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep.

