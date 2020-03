La Fed baisse son taux d’intérêt

Le fait que la Fed américaine ait décidé de baisser son taux d’intérêt afin de relancer son économie et de créer des emplois augmente les chances que Banxico prenne une décision similaire lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, qui se tiendra le 26 prochain Mars

LIRE: … et Citibanamex suspend la réunion du Conseil au Mexique pour le coronavirus

Actuellement, le taux d’intérêt de référence de Banxico est de 7% et est l’un des plus élevés au monde. Avant la réunion du conseil d’administration de Banxico, le comité fédéral a une autre réunion prévue du 17 au 18 mars.

En plus de la Réserve fédérale, la Banque du Mexique a également souligné l’épidémie de coronavirus comme un risque pour l’économie mexicaine dans son dernier rapport trimestriel, et d’autres organisations telles que l’OCDE et l’ONU ont indiqué que l’impact de Covid-19 sur L’économie et le commerce mondiaux auront des effets négatifs sur l’activité économique de diverses économies, dont le Mexique.

Note de l’éditeur: Mexique, comment ça va? enregistre en détail la croissance économique du pays. Suivez-les sur Twitter, Facebook et Instagram. Les opinions exprimées dans cette colonne correspondent exclusivement à l’auteur.

Voir plus d’informations à ce sujet et sur d’autres sujets dans la chaîne d’opinion

.