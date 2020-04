La FED confirme les taux à zéro. Pas de hausse avant la fin de la crise

Tout comme dans le prévisions du marché. La Fed a décidé de partir taux d’intérêt inchangés dans une fourchette entre 0 et 0,25%. Un niveau qui, selon les avancées, restera confirmé jusqu’à ce que la banque centrale américaine soit convaincue que l’économie aura vaincu le coronavirus.

Pour l’instant, les signes de l’impact du COVID-19 sur l’économie ne font que commencer à entrevoir. Hier, la publication du PIB américain pour le premier trimestre a montré un contraction de 4,8% contre + 2,1% au trimestre précédent.

Le chiffre reflète, pire que les estimations du marché, il reflète les premiers effets du coronavirus, qui ont commencé à se faire sentir avec toute sa force en mars. Il s’agit du première baisse par rapport aux trois premiers mois de 2014, alors que l’économie avait chuté de 1,1%, la plus importante depuis 2009. La contraction du PIB au premier trimestre a officiellement mis fin à la plus longue reprise économique américaine amorcée après la Grande Récession de 2008-2009.

Mais revenons à la Fed. Dans le communiqué publié à l’issue de la réunion de deux jours, l’institut de Washington a annoncé que:

«La Fed s’engage à utiliser tous ses outils pour soutenir l’économie américaine dans cette période. Le coronavirus cause des difficultés aux États-Unis et dans le reste du monde. Le virus et les mesures prises pour protéger la santé publique ont provoqué une forte baisse de l’activité économique et une augmentation des pertes d’emplois “, souligne la Fed.

“La crise sanitaire actuelle pèsera lourdement sur l’activité économique, l’emploi et l’inflation à court terme et fait peser des risques considérables sur les perspectives économiques à moyen terme. Compte tenu de ces évolutions, la Fed a décidé de maintenir les taux inchangés entre 0 et 0,25%. La Fed – ajoute la banque centrale – prévoit de maintenir les taux dans cette fourchette jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que l’économie est en mesure de naviguer dans les événements et qu’elle est en mesure d’atteindre les objectifs de la emploi maximal et stabilité des prix». “La Fed continuera de surveiller les implications sur les perspectives économiques des informations qui arriveront, y compris la santé et les développements mondiaux, et utilisera ses outils et agira de manière appropriée pour soutenir l’économie.”