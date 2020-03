La Fed élargit l’accès du dollar aux banques centrales étrangères

Dans la pratique, les banques centrales des pays où les devises sont moins négociées ou les taux de change plus volatils ont donc un moyen d’accéder aux liquidités de la banque centrale américaine.

Le programme devrait se dérouler avant le 6 avril et durer au moins six mois. Le dollar s’est légèrement affaibli après l’annonce.

Le dollar est utilisé dans la plupart des transactions commerciales et de change dans le monde, et les responsables des finances des principaux pays se sont engagés à faire preuve de souplesse pour répondre à la pandémie mondiale.

La Fed a des lignes de swap permanentes avec la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et d’autres émetteurs des principales devises et, en réponse à la crise, a ouvert des échanges avec neuf autres pays, dont l’Australie et le Mexique.

