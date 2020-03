La fête des mères attirera-t-elle l’attention au milieu du chaos des coronavirus?

83,9% des Britanniques pensent que la Fête des Mères est “une occasion importante” – mais cela sonnera-t-il toujours vrai ce week-end, à l’époque du coronavirus?

Alors que la fête des mères approche à grands pas et que le gouvernement exhorte les Britanniques à entreprendre une «distanciation sociale» en raison de la pandémie de coronavirus, il est encore plus difficile pour les détaillants de stimuler les ventes.

L’année dernière, les dépenses de la fête des mères ont chuté de 3,5%, même si 83,9% des Britanniques pensaient que c’était «une occasion importante», selon GlobalData. On pense que cette baisse est due à des promotions tardives, car «les détaillants ont laissé moins de temps pour persuader plus d’acheteurs d’acheter pour l’occasion».

Alors que la crise de Covid-19 s’aggrave au Royaume-Uni et dans le monde, des questions se posent quant à la manière dont les détaillants se comporteront avec la Fête des Mères ce week-end.

“Les consommateurs ont une chose en tête en ce moment – le coronavirus et l’impact qu’il aura sur leur famille et leur vie”, a déclaré Catherine Erdly, fondatrice de Future Retail Consulting.

“La Fête des Mères n’est certainement pas au premier plan de leurs esprits.”

La directrice de Springboard Insights, Diane Wehrle, a déclaré à Retail Gazette que, compte tenu de la mesure dans laquelle le coronavirus domine nos vies, il était inévitable que de nombreux «consommateurs adoptent une approche beaucoup plus pragmatique de la fête des mères cette année».

«La planification préalable de la fête des mères que les détaillants auront établie signifie que de nombreuses fenêtres auront déjà été mises en place pour promouvoir cette journée», a-t-elle déclaré.

Le nombre d’acheteurs au Royaume-Uni a baissé de 23% en février par rapport à janvier

Selon Springboard, la fréquentation à travers le Royaume-Uni entre le 15 mars et le 17 mars a chuté de 17,3% en glissement annuel et de 26,7% pour les seules rues commerçantes.

La fréquentation en février n’était pas meilleure. L’épidémie de coronavirus provoquant déjà l’auto-isolement de nombreux acheteurs et, à son tour, des achats en ligne, les données du Indice du trafic de détail par Ipsos Retail Performance ont constaté que le nombre d’acheteurs avait baissé de 23% en février par rapport à janvier.

Moniteur mensuel de chute de tremplin pour février a également peint une image désastreuse. Des pluies intenses et persistantes – en particulier de la tempête Ciara et de la tempête Dennis – ont fait chuter de 7,8% le mois dernier.

Wehrle a déclaré que si la fréquentation a clairement pris un coup énorme, la baisse de 17,3% par rapport à l’année dernière entre dimanche et mardi signifiait toujours que les consommateurs visitaient des destinations de vente au détail.

“Cette semaine est absolument cruciale pour les détaillants, car les consommateurs effectuent des achats de dernière minute avant une éventuelle auto-isolation”, a-t-elle expliqué.

“S’ils peuvent en tirer parti, cela donnera un coup de pouce bien nécessaire aux ventes.”

“La Fête des Mères n’est certainement pas au premier plan de l’esprit des consommateurs”

Le directeur de l’intelligence commerciale d’Ipsos Retail Performance, le Dr Tim Denison, a déclaré: “Il est ironique que juste après la fin du Brexit, et que la confiance des consommateurs soit renforcée, une autre contagion frappe le pays.”

Stuart Cooke, fondateur de l’agence de marketing Levity Digital, a fait valoir que «la fête des mères sera plus populaire que jamais cette année, mais la façon dont les gens chercheront et achèteront des cadeaux évoluera probablement davantage vers davantage de commerce électronique».

Il a déclaré que des sites comme Etsy, Notonthehighstreet et Moonpig sont susceptibles de voir plus de visiteurs et de ventes que les saisons précédentes de la fête des mères.

En fait, Moonpig a déclaré mardi qu’il restait “confiant” qu’il pourrait répondre à une demande accrue de commandes en ligne. Il travaille actuellement avec ses partenaires de livraison pour «mettre en œuvre la distanciation sociale dans la mesure du possible» en laissant les livraisons sur le pas de la porte, a rapporté MailOnline.

L’année dernière, les vitrines des magasins de détaillants tels que Clintons et Oliver Bonas regorgeaient de décorations pour la fête des mères, mais il semble maintenant que les détaillants devront peut-être abandonner leurs tentatives de décoration et se tourner vers leur canal en ligne pour attirer les ventes.

«Les détaillants devraient envisager des services tels que les livraisons aux personnes qui ne peuvent pas se rendre dans leurs magasins. Ils auront encore besoin d’attirer ce qui se passe dans le commerce, donc la mise à jour de leurs fenêtres pourrait apporter une joie encourageante », a déclaré Erdly.

Les détaillants de grande rue tels que Clintons pourraient avoir du mal à se précipiter vers les dépanneurs locaux

Catherine Shuttleworth, directrice générale de l’agence de marketing Savvy, a déclaré que Brits s’attendait à entendre de nouvelles annonces concernant les restrictions sur l’activité sociale dans les prochains jours.

«Les détaillants sont proches du point de rupture. Ils travaillent dur pour attirer des clients », a-t-elle déclaré.

Elle a également prédit que les dépanneurs réussiraient bien cette fête des mères, car les consommateurs sont plus susceptibles de visiter leurs magasins locaux pour un achat de dernière minute plutôt que de descendre dans la rue principale lorsque des mesures de distanciation sociale sont en place.

“Les détaillants qui auront le plus de difficultés sont les magasins des rues commerçantes, comme Clintons et Paperchase – qui ont déjà du mal”, a expliqué Shuttleworth.

«Les gens ont beaucoup d’autres choses à régler. Ils sont inquiets pour leur travail.

«Les détaillants devront simplifier leurs opérations afin de pouvoir faire avancer les chaînes d’approvisionnement.

“Il semble peu probable que les ventes de la Fête des Mères de cette année soient en hausse par rapport à l’année dernière étant donné l’énorme incertitude à laquelle nous sommes actuellement confrontés.”

“Les détaillants devraient envisager des services de livraison à ceux qui ne peuvent pas entrer dans les magasins”

Erdly a ajouté que les gens chercheront toujours à acheter des cadeaux pour la fête des mères – mais les campagnes de marketing existantes devront être repensées si elles veulent rester pertinentes pour le moment.

«Les détaillants devront se connecter à leurs clients là où ils se trouvent», a-t-elle déclaré.

“Les messages qui ne font pas référence à la situation actuelle se sentiront sourds et en décalage avec le sentiment des clients.

“Les détaillants devraient reconnaître les moments exceptionnels dans lesquels nous vivons, rappeler les messages de vente arrogants et se concentrer plutôt sur faire quelque chose de positif dans une période difficile.”

Le dernier avis du gouvernement stipule que «les contacts inutiles» avec les amis et la famille devraient cesser et que les gens devraient éviter les rassemblements, les pubs et les restaurants – mettant effectivement un terme à toute réunion familiale pour la fête des mères.

Beaucoup de gens n’ont jamais rien vu de semblable à l’impact du coronavirus sur la scène mondiale du commerce de détail. Pour ajouter aux malheurs des consommateurs, il y a eu une série de fermetures temporaires de magasins au Royaume-Uni, ce qui signifie que les consommateurs qui achètent traditionnellement des cadeaux de briques et de mortier ne seront pas en mesure de toucher et de sentir les produits et devront plutôt compter sur en ligne.

À court terme, les détaillants qui vendent des fournitures comme du papier toilette, des masques faciaux et des bouteilles d’eau enregistrent des gains de ventes importants en raison du coronavirus.

Cependant, à long terme, les détaillants craignent que la pandémie n’ait un impact négatif sur leurs revenus 2020, et avec la Fête des Mères au coin de la rue, les détaillants devront réfléchir rapidement.

