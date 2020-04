La FIA a approuvé ces mesures pour réduire l’impact du COVID-19 sur F1.

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a annoncé cette semaine une série de modifications au règlement de Formule 1, qui visent à réduire l’impact de la pandémie de coronioavirus qui a paralysé le monde automobile depuis le mois dernier.

Le World Motor Council a voté par voie électronique pour ces changements, qui ont interdit depuis le 28 mars tout travail sur le développement aérodynamique de la nouvelle voiture de la plus haute catégorie, qui devait être introduite en 2021 et devra désormais attendre 2022, le développement commencera donc jusqu’à l’année prochaine.

Il a également pris le contrôle total pour définir le calendrier 2020 de la F1, qui est toujours dans les limbes jusqu’à présent, avec près de 10 événements annulés ou reportés et maintenant l’ultimatum de Silverstone pour prendre la décision d’annuler la course ce mois-ci si le la certitude que la date sera conservée le 19 juillet.

La catégorie reine avait annoncé qu’elle prévoyait de débuter la saison au cours de laquelle elle fêtera 70 ans d’histoire en juin à Azebaijan et se terminerait en décembre, mais les choses se sont compliquées, l’Azerbaïdjan a demandé de reporter sa carrière et on ne sait pas si les conditions de la pandémie pour commencer cet été comme prévu.

Une autre des actions annoncées a été la modification du règlement de vote qui ne nécessite désormais que 60% d’équipes votant pour autoriser les changements et modifications de certains articles du règlement sportif au lieu du vote unanime qui était nécessaire jusqu’à présent.

Avec une prévision d’une saison avec environ 12 ou 15 Grands Prix, la FIA a également confirmé que chaque pilote n’aura que deux moteurs à essence, deux MGU-H, deux turbocompresseurs, deux Energy Store, deux commandes électroniques et deux MGU-K, pour tous les rendez-vous, tandis que le test des jeunes pilotes aura lieu après la dernière course de l’année et les équipes qui souhaitent participer pourront mettre deux voitures sur la piste ce jour-là pour mieux utiliser le temps.

De plus, cette semaine, l’équipe McLaren a annoncé qu’elle avait mis plusieurs de ses employés en congé, tandis qu’elle réduirait les salaires des pilotes Carlos Sainz Jr. et Lando Norris, ainsi que ceux de leurs cadres, pendant quelques semaines.

