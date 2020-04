La FIA explique la base technique du «Rallye 1» qui arrivera au WRC en 2022

Le World Motor Council en réunion télématique extraordinaire a validé le règlement qui donnera vie au «Rallye 1», des voitures qui évolueront dans la classe reine du WRC à partir de 2022. En partant du principe d’apporter la technologie hybride à la Coupe du monde, Le ‘Rally1’ aura une hélice basée sur les moteurs 1.6 Turbo actuels qui équipent les World Rally Cars associées à un système hybride créé et fourni par Compact Dynamics. Une fois que l’option de rivaliser avec des hélices plus proches telles que celles équipant les véhicules R5 a été abandonnée, la FIA a également défini certains aspects attachés au règlement.

L’adoption de ce groupe motopropulseur avec un moteur 1.6 Turbo et un système hybride abaisse les attentes de réduction des coûts de la FIA et des constructeurs, ce qui oblige à réduire le budget dans d’autres domaines. À cet égard, l’agence a expliqué que ce contrôle budgétaire s’accompagnera de limitations dans des domaines tels que le turbo ou Anti-Lag. En outre, la FIA établira une liste des pièces congelées et réduira le nombre de moteurs par saison. Cela visera à réduire les coûts de fabrication, d’exploitation, de maintenance et de développement. De cette façon, le concept actuel de «Global Race Engine» (GRE) sera légèrement modifié dans le WRC.

Compact Dynamics fournira la technologie hybride du «Rallye 1» de 2022

Cependant, le moteur 4 cylindres 1.6 turbo qui définit le GRE jusqu’à présent n’avait qu’à utiliser le bloc-cylindres et la culasse du moteur standard. À partir de maintenant, sera utilisé pour utiliser des pièces standard et avec un développement figéainsi qu’un système turbo simplifié. À leur tour, les vannes de refroidissement du système anti-lag (ALS) ne seront pas autorisées. Avec cette base réglementaire, les constructeurs impliqués dans le WRC pourront commencer à développer leurs véhicules «Rally1» en vue de démarrer les tests dans les plus brefs délais et donc d’accumuler des kilomètres pour 2022.