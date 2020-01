La Fintech et l’insurtech se rapprochent de plus en plus de l’open finance

par Sandra Riccio

L’avancée du numérique est venue dans le secteur de la finance et des assurances et a entraîné la révolution de la finance ouverte, c’est-à-dire l’innovation de plus en plus ouverte qui implique également d’autres secteurs de l’économie connectés mais qui ne font pas strictement partie de du monde financier.

C’est le cas, par exemple, de l’entrelacement avec les constructeurs automobiles, avec les sociétés d’énergie jusqu’à celles des grands détaillants. Ces nouvelles alliances ont entraîné une accélération de la naissance de nouvelles idées et de nouvelles entreprises.

La photo la plus récente vient deObservatoire Fintech & Insurtech de l’École de gestion de l’École polytechnique de Milan. Le rapport, présenté lors de la conférence “Fintech & Insurtech: c’est l’heure des alliances” en décembre dernier dans la capitale lombarde, interrogé en Italie, en 2019, 326 startups innovantes capables de combiner le monde de la finance et de l’assurance avec celui de la technologie. Ces jeunes entreprises de fintech ont levé un total de 654 millions d’euros de financement et 73% d’entre elles ont déjà entamé des partenariats avec des acteurs d’autres secteurs.

Dans le même temps, le nombre de personnes utilisant ce nouveau type de solutions augmente. Selon l’analyse de Polytechnique de Milan, en 2019, un Italien sur trois a utilisé les services fintech et insurtech. Dans le détail, 12,7 millions d’Italiens (29% de la population totale) utilisent déjà au moins un service, avec paiement mobile et chatbot pour communiquer avec la banque en tête du classement.

«Il s’agit d’un changement culturel qui devient de plus en plus populaire dans notre pays», explique Paolo Gianturco, associé principal de Deloitte – responsable de la Fintech, qui poursuit: «Il n’implique pas seulement des consommateurs de plus en plus bien disposés envers les nouveaux arrivants du monde de la Fintech et de l’Insurtech. Cette nouvelle tendance est de plus en plus évidente également dans le monde des affaires “.

Selon les chiffres de l’étude, même les petites et moyennes entreprises de notre pays choisissent de plus en plus les outils numériques.

«Une transformation profonde est également en cours dans ce domaine particulier de notre économie – déclare Gianturco -. S’il y a encore dix ans, la direction des grandes entreprises était sceptique, on constate aujourd’hui un certain rapprochement et une ouverture à la collaboration avec cette réalité innovante qui offre des opportunités à ne pas sous-estimer “.

Le paysage est en constante évolution. En particulier, le monde de l’assurance passe par une redéfinition continue de son périmètre d’activité. L’arrivée sur le marché de services innovants tels que les politiques d’activation instantanée ou la couverture d’objets ou d’événements individuels a été très bien accueillie par les clients.

Ce nouveau phénomène transforme la proposition du secteur.

Par exemple, la flexibilité qui a introduit la technologie émergente, également grâce à l’utilisation d’algorithmes, permettra la souscription de politiques personnalisées avec des prix coupés avec plus de précision sur le client et la possibilité d’étendre le service à des produits mieux adaptés au style. de la vie client. Une couverture plus flexible, plus orientée événement, modulaire et ajustable peut évoluer pour s’adapter aux évolutions des différentes phases de la vie du client.

La convergence de la Fintech et de l’Insurtech. Le chemin de la Fintech vers l’Insurtech en est encore à ses balbutiements: «Ceux qui savent exploiter le changement de manière plus appropriée auront plus de marge de croissance sur le marché et pourront mieux freiner l’avancée de nouveaux acteurs – dit Gianturco -. Il est également probable que les entreprises qui parviennent à gérer leur présence numérique de manière appropriée et flexible et adaptée aux besoins des consommateurs, pourront surtout émerger dans des contextes en forte évolution comme celui des pays émergents “.

Dans le même temps, les nouveaux modèles de produits d’assurance pourraient attirer le segment de marché non assuré. «La réduction des coûts et des services, mieux adaptée aux besoins réels des clients, pourrait être le nouveau défi de pouvoir convaincre d’importantes tranches de clients – explique Gianturco -. Cependant, les compagnies d’assurance doivent reconnaître les opportunités offertes par le numérique et s’ouvrir au changement ».

La portée de la révolution en cours est large. Selon l’étude de l’École polytechnique de Milan, les services financiers ne sont plus exclusifs aux acteurs du secteur financier, mais se retrouvent désormais dans au moins 12 secteurs différents, par exemple dans les secteurs de l’automobile, des services publics et du commerce de détail. Pour cette raison, les alliances seront de plus en plus fondamentales à l’avenir.

L’article complet a été publié dans le magazine Wall Street Italia en janvier 2020.