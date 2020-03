La Fondation Bankia promeut la PF

La Fundación Bankia a lancé une campagne pour promouvoir la formation professionnelle et sa double modalité.

De la banque, ils ont détaillé que cette campagne coïncidera avec l’arrivée de la période d’orientation professionnelle pour les étudiants de premier, secondaire et ESO.

Le but de la campagne est de positionner le PF comme la première option dans le choix des parcours de formation, en mettant en avant son caractère innovant à travers des métiers qui n’ont pas encore été développés de manière normative, mais qui apparaissent à l’horizon du marché du travail, ainsi qu’une influence les taux élevés d’employabilité de la formation professionnelle.

La campagne sera diffusée sur les chaînes numériques et présentera les histoires de deux jeunes inscrits en PF qui trouvent du travail en tant que gestionnaire des ressources naturelles et directeur de la robotique.

Cette initiative complète l’appel pilote à l’orientation professionnelle lancé par la Fondation Bankia fin janvier pour soutenir les idées innovantes mises en place par les écoles et ainsi orienter les étudiants vers la Formation Professionnelle.

Ces types d’actions ont coïncidé avec la période des foires et congrès organisés à partir de mars, avec laquelle nous voulons faire voir aux jeunes les options qui existent avant de choisir un itinéraire de formation adapté à leur avenir.

Juan Carlos Lauder, directeur du projet de la Fondation Bankia, a expliqué que «c’est une autre étape pour atteindre l’objectif unique avec lequel la Fondation Bankia a été créée, la promotion et le prestige de la formation professionnelle et sa double modalité. Il est remarquable que nous travaillions de plus en plus pour y parvenir, conscients que travailler pour le PF, c’est travailler pour l’avenir. »

Le directeur a précisé que la campagne aura une nouvelle revendication avec laquelle la Fondation Bankia “Tous travaillant dans le futur” travaillera. De cette façon, la banque transférera l’idée de l’engagement social acquis par tous afin d’augmenter l’employabilité des personnes qui étudient la PF.

