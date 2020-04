La Fondation CEOE coordonne les contributions des entreprises au Covid-19

La Confédération espagnole des organisations d’entreprises (CEOE) a lancé le projet «Entreprises qui aident», pour coordonner, à travers sa fondation, les initiatives de solidarité qui partent des entreprises pour aider à faire face à la crise de Covid-19 , comme rapporté ce vendredi dans une note.

Différentes entreprises espagnoles ont souhaité s’impliquer dès le premier jour dans la gestion de cette crise, avec différentes initiatives et apports de solidarité, donc CEOE a décidé de mettre sa capacité et sa capillarité à la disposition de cette volonté collaborative, pour qu’elle “multiplie son efficacité, essayer de coordonner les différentes offres et demandes, en répondant au plus grand nombre possible de besoins ».

Antonio Garamendi, président de CEOE, a affirmé que les entreprises espagnoles ont consacré leur engagement social pour faire face à la crise, et qu’il est nécessaire d’articuler les canaux pour que cet effort important se traduise par de meilleurs résultats.

“Nous voulons que notre engagement de solidarité aille plus loin, atteigne plus et fonctionne mieux”, a-t-il ajouté.

L’association des employeurs souligne qu’elle est “consciente” que sa structure et sa capillarité, ainsi que “l’engagement et la solidarité” manifestés jusqu’à présent par des centaines d’entreprises en Espagne, sont un “élément clé” pour vaincre Covid-19, qui jusqu’à cette date a causé en Espagne plus de 117 000 infections et 10 935 décès.

La Fondation CEOE et Cáritas ont signé un accord-cadre pour promouvoir des questions telles que le Programme des Nations Unies à l’horizon 2030, la responsabilité sociale des entreprises, le rôle des femmes dans les affaires ou l’importance de l’économie sociale, entre autres.

Le président de CEOE, Antonio Garamendi, et le président de Cáritas Española, Manuel Bretón, l’ont signé pour donner forme à un accord par lequel les deux organisations s’engagent à promouvoir la collaboration mutuelle à des fins sociales.

Parmi les engagements pris figure l’organisation d’un événement annuel à destination des entreprises du domaine social sur des sujets d’intérêt commun tels que ceux déjà évoqués. De même, la Fondation CEOE diffusera les événements pertinents organisés par Cáritas qui intéressent les entreprises associées à la Confédération des entreprises.

En octobre dernier, la Fondation a déjà organisé une conférence à son siège pour présenter le rapport Foessa sur l’exclusion et le développement social en Espagne 2019 au monde des affaires.

De même, la Fondation CEOE fera écho aux campagnes d’aide de Cáritas à travers le web et les médias sociaux, dans le but d’aider à mobiliser la solidarité des entreprises et à canaliser les dons possibles.

