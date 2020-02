La fondatrice de Life’s Little Recipes, Fiona Thomas, parle de la gestion des affaires en ligne

Sur la photo: la recette de félicitations de Life’s Little Recipes.

Tout le monde sait que les Britanniques sont tristement célèbres pour leur aversion à exprimer leurs émotions, mais même quand vous le souhaitez, il peut être difficile de trouver les bons mots.

La boutique en ligne Life’s Little Recipes offre une solution à cette idiosyncrasie culturelle.

Ses produits se composent de sacs individuels avec six articles à l’intérieur et chaque ingrédient est lié à un sentiment. Il y a plus de 20 sacs sur le site, allant d’une recette de soins et même d’une recette de divorce.

La fondatrice Fiona Thomas a été infirmière en cancérologie pendant 21 ans, suivie d’un passage en tant que psychothérapeute, avant de décider de changer de carrière après avoir réalisé qu’elle voulait passer plus de temps avec sa famille.

Issu de l’idée d’offrir des cadeaux avec un sens attaché, Thomas a souligné l’importance de montrer aux gens qu’ils ne sont pas seuls.

“J’ai pensé, comment puis-je aider quelqu’un à reconnaître une autre personne et à dire” je m’en soucie “?”, A déclaré Thomas à Retail Gazette.

Elle a transformé son idée en une entreprise à part entière lorsqu’elle est tombée malade et a décidé qu’elle ne retournerait pas au travail, se concentrant plutôt sur la construction de sa boutique en ligne. Grâce à un ami averti en affaires, ses produits ont immédiatement été lancés sur Amazon, lui permettant de travailler dans le confort de sa maison.

Les facteurs déterminants du succès de Life’s Little Recipes ont été le dévouement de Thomas et ses amis et sa famille qui lui ont donné confiance pour poursuivre cette aventure.

Elle a dit qu’elle crée elle-même le concept pour chaque sac «relativement rapidement», ajoutant qu ‘«ils viennent juste dans ma tête». De plus, tout peut inspirer ses nouvelles créations – des mots à la musique.

«Même les enfants font des choses, toutes sortes de choses», a-t-elle ajouté.

Life’s Little Recipes a été sélectionné pour les Amazon Small Business Awards 2019, à la grande surprise de Thomas.

«Je n’ai jamais pensé que dans un million d’années, cela arriverait», a-t-elle réfléchi.

Lorsqu’elle a reçu un e-mail d’Amazon l’informant qu’elle était éligible à la candidature, Thomas a supposé qu’il s’agissait d’une arnaque pour obtenir les détails de son compte. Heureusement, son mari a réussi à la rassurer et elle a postulé.

“J’ai pensé pourquoi pas – si vous n’y êtes pas, vous ne pouvez pas le gagner”, se souvient-elle.

Le principal moment fort pour Thomas depuis la création de Life’s Little Recipes a été son tout premier client et l’excitation qu’elle a ressentie lorsque la commande a été passée. Même voir le logo pour la première fois et obtenir sa marque de commerce sont des moments marquants pour Thomas, qui ne vient pas d’un milieu traditionnel des affaires.

Malgré les avantages, l’exécution de Life’s Little Recipes seule présente des défis.

“Il y a un doute chaque fois que je sors un nouveau sac”, a-t-elle concédé, expliquant comment il y a toujours une partie d’elle qui se demande si quelqu’un les aimera.

Bien qu’elle ait un réseau incroyablement favorable, y compris ses parents qui viennent chaque semaine pour aider à assembler et emballer les sacs et un ami de la vieille école qui fait sa comptabilité, cela peut être difficile pour quelqu’un qui n’est pas un expert en affaires .

“Essentiellement, tout dépend de moi”, a déclaré Thomas.

“Je ne me considère pas comme une femme d’affaires, je possède juste une entreprise.”

Le dévouement de Thomas est tel que ceux qui sont proches d’elle plaisantent souvent, elle se perd dans sa propre bulle. Elle admet que même son mari doit lui rappeler de prendre du recul, car sa solide éthique de travail peut engloutir son temps en famille.

Pourtant, alors que son commerce de détail en ligne continue de croître, elle concède qu’elle aura besoin de plus de ressources pour l’aider à se développer davantage.

Néanmoins, Thomas a évoqué l’importance des détaillants indépendants dans un climat difficile.

«Les magasins et détaillants indépendants nous donnent de la couleur dans la vie», a-t-elle expliqué.

“Tout le monde a une histoire qui va dans les produits qu’ils créent, tout a de l’importance et du sens.”

Thomas a ajouté qu’une solide base de soutien a été primordiale dans la création et le succès de Life’s Little Recipes. Cependant, elle a souligné l’importance de croire en soi.

«Essayez d’être courageuse et obtenez cette confiance», a-t-elle déclaré

“Il suffit de s’y accrocher et d’essayer.”

