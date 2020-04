La formation d’actifs immobiliers en temps de crise

Le tableau n’est pas facile pour une personne ordinaire qui est en train de créer de la richesse et qui a l’intention d’acheter sa maison ou son appartement, d’autant plus si nous ajoutons à cela l’utilisation du crédit hypothécaire qu’il devrait utiliser pour l’accomplir. objectif.

Le Mexique déclare une urgence sanitaire et suspend ses activités non essentielles

La réalité est que tous les défis seront résolus favorablement au fil du temps, certains avant les autres, mais absolument tous seront résolus et ce que les gens ordinaires, comme vous et moi, ne devraient pas faire, c’est arrêter notre processus de Création de richesse car le temps perdu n’est jamais récupéré!

Ma recommandation est que nous poursuivions tous nos processus de formation du patrimoine, car malgré les défis qui existent aujourd’hui et que nous ne pouvons pas minimiser, au Mexique, nous avons historiquement des conditions solides pour le faire.

Nous vivons une atypique de marché des acheteurs en ce sens qu’ils ont la capacité de négocier beaucoup plus agressif dans le prix de l’immobilier; les taux d’intérêt sont à des niveaux franchement attractifs, on parle de taux inférieurs à 8% par an pour les clients aux profils solides; les banques, ayant été très responsables dans leurs processus de création de prêts hypothécaires au cours des 15 dernières années, maintiennent leur appétit pour accorder ces prêts parce qu’elles sont en souffrance à moins de 3%; Et, plus important encore, de nombreux Mexicains continuent de travailler et nous n’arrêterons pas de générer de la richesse.

.