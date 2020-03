La Formule 1, le Moto GP, le WEC et d’autres séries très pertinentes recherchent des solutions

Le sport est peut-être l’un des domaines les plus durement touchés et touchés par l’épidémie de COVID-19 dans le monde, le football, les ligues de baseball et, bien sûr, tous les championnats de course ont dû être reportés indéfiniment avant cette crise.

Le premier championnat à avoir décroché des cartes en la matière a été le Moto GP, la catégorie de motocyclisme la plus élevée annoncée depuis début mars qui a annulé le début de la saison 2020 au Qatar.

Quelques jours plus tard, les États-Unis et l’Argentine ont également reporté, et pour le moment ils pensent que les actions commenceront le 3 mai à Jerez, en Espagne. Pour la Formule 1, la réaction a été plus lente et avec tout le grand cirque australien, la FIA et les organisateurs ont décidé de suspendre le Grand Prix une heure avant le début des essais libres.

Jusqu’à aujourd’hui, la F1 a déjà suspendu sept Grands Prix (Australie, Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne et Monaco), et espère récupérer plusieurs courses cet été, donc la date de départ provisoire est 7 Juin en Azerbaïdjan. Les vacances d’août ont été reportées à mars et avril dans une période de fermeture obligatoire de 21 jours, afin de mieux réorganiser un calendrier qui pourrait être prolongé jusqu’en décembre.

Le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) a annulé les courses de Sebring et de Belgique et reporté les 24 Heures du Mans 2020 pour les 19 et 20 septembre. Alors que le WRC a annoncé la suspension de l’Argentine (le Portugal devrait être reporté dans quelques jours), et il a été sévèrement critiqué pour sa course il y a une semaine au Mexique.

NASCAR a couru un rendez-vous à huis clos avant de suspendre ses actions (et ce week-end, ils vont faire une eRace télévisée), tandis qu’IndyCar a suspendu le début de sa saison, tout comme la série de résistances IMSA.

Le Mexique n’est pas étranger à cette situation et les saisons NASCAR Mexique et Super Cup sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, tout comme les autres championnats locaux. Espérons que la crise se termine bientôt et que les moteurs peuvent rugir sur les pistes de course

.