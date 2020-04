La Formule E valorise le changement de lieu et de date sur London ePrix

La décision du gouvernement allemand d’interdire tout événement de masse jusqu’au 31 août a forcé la Formule E à annuler l’ePrix de Berlin. Ce rendez-vous devait avoir lieu le week-end du 21 août et en raison de sa localisation à l’aéroport de Tempelhof c’était un scénario favorable pour réaliser un double événement. Cette circonstance, associée à un éventuel double ePrix à New York et à la célébration du double ePrix déjà prévu à Londres, ils ont dessiné une finale de la saison avec six courses, dans le cadre des plans que la Formule E doit clôturer sa saison 2019-20.

Sans Berlin dans l’équation, bien que New York et Londres organisent des doubles rendez-vous, les comptes ne sortent pas, donc La Formule E envisage de déplacer la date ePrix de Londres, même si cela signifie avoir recours à un autre emplacement dans la ville si le parc des expositions ExCel London n’est pas disponible de la capitale britannique. Cependant, ces installations ont été converties en hôpital temporaire de 4 000 lits pour desservir les patients COVID-19. Retarder l’ePrix de Londres permettrait de gagner du temps pour organiser ou reprogrammer un autre ePrix et, en même temps, de voir l’évolution de la situation autour d’ExCel London.

La Formule E prolonge sa pause jusqu’en juillet au détriment de l’actualité Berlin ePrixRead

Dans cette ligne, Jamie Reigle Dans son rôle de PDG de Formula E, il a déclaré: «Nous sommes en conversation permanente avec les responsables d’ExCel. Nous avons un fort intérêt mutuel à faire en sorte que la course se déroule à l’ExCel, non seulement cette année, mais pour les cinq prochaines saisons. C’est un grand événement, avec une piste à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment et le paddock à l’intérieur. Lorsque nous avons découvert qu’il allait devenir un hôpital, nous avons appuyé cette décision.. Nous examinons les options du calendrier. Cela comprend le déplacement de l’événement ou la recherche d’autres emplacements. Je ne peux pas vraiment en dire plus, nous sommes très flexibles dans cette situation».