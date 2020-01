La formule simple pour de grandes études de cas et pourquoi elles sont si efficaces en marketing – Econsultancy

Trouver des études de cas était l’une des principales tâches que j’avais lorsque j’ai commencé chez The Guardian en tant qu’assistant éditorial. Mon rédacteur en chef n’a rien aimé de plus que de m’envoyer dans la rue avec un photographe aux pieds pour «vox pop».

Cela signifiait que je devais sortir et demander à des passants involontaires dans la rue de me dire leur réaction à un reportage.

Faire en sorte que les gens s’arrêtent, parlent, puis acceptent que leur opinion et leur photo soient publiées dans un journal national n’était pas une mince affaire.

Même lorsque j’étais diplômé en tant que journaliste, la demande d’études de cas de mon éditeur ne s’est pas arrêtée. Donc, pendant de nombreuses années, j’ai supplié ma famille et mes amis de figurer dans des histoires qui seraient écrites par moi ou par une équipe.

Mais pourquoi?

C’est simple.

Les faits le disent. Les histoires se vendent.

Diriger avec un angle humain

Le dernier rapport Mori, l’indice des prix des logements ou l’enquête auprès des consommateurs est suffisamment intéressant. Mais ces rapports prennent vie lorsqu’ils sont accompagnés d’une étude de cas.

Il suffit de regarder les magazines et les journaux les plus vendus pour voir qu’ils mènent tous avec une histoire humaine.

Et cela ne devrait pas être différent dans le marketing.

Donc, ces jours-ci, au lieu de sortir dans la rue, j’aide mes clients à persuader leurs clients de parler.

En effet, les études de cas ou les témoignages de clients sont un excellent outil pour connecter votre marque à votre public. Raconter le côté humain de l’histoire de votre client aide votre public à se représenter dans la même situation.

Les histoires de clients vous permettent de vous engager émotionnellement avec votre public d’une manière qui ne peut pas leur dire des faits et des chiffres sur vos produits et services.

Qu’est-ce qu’une étude de cas?

Une étude de cas est un bref résumé de la façon dont votre organisation a aidé votre client à résoudre ses défis. Il peut être présenté sous forme écrite ou vidéo. Il comprend souvent des images, des infographies, des témoignages ou des graphiques. Le récit décrit clairement les avantages que vous avez fournis à votre client.

La formule

Que vous écriviez votre témoignage client ou que vous le présentiez comme une étude de cas vidéo, il doit suivre une formule définie.

Vous devez raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin distincts. Le début doit comprendre les besoins du client. Le milieu devrait décrire ce que vous avez fait pour résoudre ces problèmes. Vous devriez conclure sur la façon dont le client a bénéficié de travailler avec vous.

L’introduction doit décrire l’entreprise défi,

La section centrale doit passer à votre approche ou solutions vous avez utilisé pour résoudre ou relever le défi,

La fin devrait discuter de la résultats et fournir preuve.

Les études de cas solides devraient également inclure des témoignages de clients (un devis) de la personne de niveau le plus élevé dans l’organisation que vous avez aidée.

Le devis doit se concentrer sur les avantages stratégiques de haut niveau que votre service a fournis, plutôt que sur les détails pratiques de la façon dont il a été fourni (que vous pouvez facilement vous décrire).

Non seulement cela ajoute de la crédibilité à votre histoire, mais la «voix» de votre client apportera un changement de ton bienvenu au contenu.

Enfin, votre histoire client devrait se terminer par un appel à l’action, demandant à votre lecteur de prendre des mesures que ce soit pour entrer en contact ou réserver une démo.

Storytelling for Marketers – Guide des meilleures pratiques

Pourquoi les études de cas sont importantes

Les études de cas sont très importantes car elles renforcent la crédibilité et la confiance de vos clients potentiels. De plus, ils illustrent et démontrent que vous pouvez fournir avec succès les services et avantages que vous réclamez. Et parce qu’ils sont approuvés par un tiers – c’est-à-dire votre client / client – ils vous aident à apparaître comme une paire de mains de confiance.

Si vous avez encore besoin de convaincre du bien-fondé d’écrire une histoire de réussite client. Lisez la suite pour découvrir trois autres raisons pour lesquelles il vaut la peine d’investir.

1. Les études de cas mettent en évidence vos succès passés et attirent de futures entreprises

Les études de cas sont un moyen inestimable d’aider vos prospects, qui sont dans les phases de «décision» de leur voyage, à choisir un produit / service qui répond à leurs besoins.

Au moment où vos prospects lisent votre réussite, ils recherchent déjà des preuves de solutions les plus susceptibles de résoudre leurs problèmes spécifiques.

Ainsi, les études de cas sont votre meilleure occasion de démontrer comment vous avez réussi à résoudre les problèmes de vos clients existants / précédents.

2. Les études de cas se concentrent sur les problèmes de votre public

Les études de cas sont respectées et recherchées car elles permettent de lier facilement votre entreprise à vos prospects.

Ils aident à combler l’écart entre ce que vos prospects savent de votre service et ce qu’ils savent de leurs propres besoins commerciaux.

Une étude de cas bien écrite exposera clairement les défis auxquels votre client a été confronté et l’approche que vous avez adoptée pour les résoudre.

L’étude de cas devrait agir presque comme un miroir – montrant aux clients potentiels comment un client similaire a pu acheter vos services.

Plus la perspective est similaire au client dans l’étude de cas, plus elle sera frappante.

3. Les études de cas permettent à votre site de se démarquer en tant qu’autorité auprès de votre audience et de Google

Une étude de cas bien rédigée aide vraiment votre entreprise à briller. En prêtant attention à certaines situations courantes vécues par les membres de votre public, vous pourrez démontrer que vous comprenez votre marché.

Du point de vue du référencement, l’inclusion d’une étude de cas sur votre site Web peut également améliorer votre classement dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP).

Vous pouvez gagner des backlinks, améliorer votre autorité de domaine et commencer à classer les requêtes de recherche que votre public cible utilise pour trouver des solutions à leurs défis et points faibles.

Ainsi, en conclusion, les bonnes histoires de clients démontrent non seulement que vous savez comment résoudre les problèmes de vos clients, mais elles font également ressortir votre site Web en tant qu’autorité. Et en prime, ils aident à attirer de futures entreprises.