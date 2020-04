La France annulée F1 débutera en juillet

Il semble que la Formule 1 ait enfin pu mettre en place un calendrier pour célébrer la 71e saison de son histoire, à partir de dimanche 5 juillet prochain avec le Grand Prix d’Autriche et maintenant ses plans pour se terminer mi-décembre à Abu Dhabi.

Bien que les courses qui feront partie du calendrier n’aient pas été officialisées, la F1 a déclaré que le premier Grand Prix se déroulerait à huis clos et que les gouvernements locaux modifieraient les réglementations face à la pandémie de COVID-19, ils pourraient penser à ouvrir les portes. des hippodromes.

Les organisateurs de la catégorie la plus élevée ont l’intention de commencer en Europe avec des courses en juillet et août, qui pourraient accueillir jusqu’à 9 Grand Prix le week-end consécutif, Silverstone a déjà annoncé qu’il ferait partie du calendrier avec une course à huis clos.

Plus tard, entre septembre et octobre, il se rendra en Eurasie (Russie et Azerbaïdjan) et en Asie (Japon, Singapour, peut-être Chine et Vietnam) et de là en Amérique fin octobre et novembre (États-Unis, Mexique et Brésil), en attendant la confirmation de la Date canadienne, pour enfin voyager en décembre au Moyen-Orient (Abu Dhabi).

Avec cela, une saison d’environ 18 Grands Prix est prévue, concentrée en cinq mois et demi.

De leur côté, les organisateurs du Grand Prix de France ont annoncé que la course n’aurait pas lieu cette 2020, troisième année depuis son retour en Top Catégorie.

La Formule 1 n’a cessé de chercher des solutions pour célébrer le Championnat du monde de cette année, dans lequel Lewis Hamilton et Mercedes pourraient établir plusieurs records.

.