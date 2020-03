La France revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour les coronavirus

La France a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique du fait de la flambée du coronavirus.

Plus précisément, la réduction a été de deux dixièmes pour ce trimestre, à 0,1%, avec la perspective que, sur l’ensemble de l’année, l’augmentation puisse être inférieure à 1%.

“L’impact sera sévère sur la croissance française en 2020, de plusieurs dixièmes du PIB”, selon les déclarations du ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur France Inter.

Le président de la France, Enmanuel Macron, a souligné que son pays doit se préparer à une augmentation du nombre de nouveaux cas: “nous sommes confrontés à une crise, une épidémie”.

La Banque de France a avancé que l’économie devrait croître d’environ 0,1% au cours de ce premier trimestre de l’année, deux dixièmes de moins que prévu le mois dernier. Pour l’ensemble de l’année, l’exécutif s’attendait à une progression de 1,3% jusqu’à présent.

Le ministre a déclaré que “nous devons extraire à long terme toutes les conséquences de cette épidémie sur l’organisation de la mondialisation, principalement sur la chaîne de valeur et notamment sur l’approvisionnement de la Chine de certains produits”.

Le Maire estime qu’il y aura “un avant et un après l’économie après le coronavirus” et a ajouté qu’il est nécessaire de renforcer la souveraineté économique des pays.

Le représentant français a déclaré que la crise est mondiale et pour cette raison il a demandé une réponse “massive” de l’Union européenne.

Lors de la réunion des ministres des finances communautaires, qui se tiendra le 16 mars, la France proposera «une série de mesures fiscales et budgétaires qui nous permettront de définir un plan de dynamique économique coordonné et massif qui nous permettra de relancer au lendemain de la crise ».

Enfin, Le Maire a déclaré qu’il s’attend à ce que l’Europe donne une “réponse forte” et a appelé la Banque centrale européenne (BCE) à fournir une assistance aux banques qui devraient en conséquence fournir une plus grande trésorerie aux petites et moyennes entreprises. de cette crise

