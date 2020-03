La fréquentation chute de 63% après la crise de Covid-19

La fréquentation du centre de Londres a chuté de 63% sur une base annuelle colossale

La fréquentation est tombée à un creux historique dans toutes les destinations de vente au détail au Royaume-Uni, la pandémie de Covid-19 ayant incité les consommateurs à rester à l’intérieur.

Le nombre de clients a chuté la semaine dernière de 21,7% par rapport à la semaine précédente et de 28% sur un an, selon les données de Springboard.

Les rues principales ont été les plus touchées, la fréquentation ayant chuté de 31% la semaine précédente et de 41% sur un an, tandis que la fréquentation des centres commerciaux a diminué de 25,4% sur un an.

“Le déclin de la semaine de fréquentation hebdomadaire était à égalité avec la baisse que l’on ne voit normalement que dans la semaine après Noël”, a déclaré Diane Wehrle, directrice du marketing et des perspectives de Springboard.

«Le changement annuel représente une baisse sans précédent de la fréquentation des commerces de détail qui était trois fois plus importante que le pire résultat que nous ayons jamais enregistré auparavant.»

Les parcs commerciaux ont connu une légère augmentation de leur fréquentation au début de la semaine, les acheteurs de panique étant allés dans les grands magasins d’alimentation en dehors de la ville.

Cependant, à la fin de la semaine, les parcs de vente au détail ont vu leur fréquentation chuter de 2,9%, car davantage de détaillants ont fermé leurs magasins.

Londres a été la plus durement touchée, avec une baisse annuelle de 31,1% dans l’ensemble.

La fréquentation dans le centre de Londres a chuté de 63,3% sur une base annuelle colossale, tandis que la fréquentation dans le centre de Londres a chuté de 21,9%.

