La fréquentation du "Super samedi" chute de 10,3%

// La fréquentation au 21 décembre a chuté de 10,3%

// Malgré la baisse, il s'agit d'une hausse de 0,2% par rapport à la même période en 2018

// La baisse est due à la réduction anticipée du Black Friday et aux offres antérieures à Noël

La fréquentation du 21 décembre, autrement connue sous le nom de «Super samedi», a diminué de 10,3% dans les rues du Royaume-Uni, selon de nouvelles découvertes.

La baisse est due à une remise anticipée du Black Friday et des offres antérieures à Noël, qui ont commencé dès la mi-novembre, ce qui signifie que de nombreux acheteurs ont peut-être déjà profité des offres, a rapporté la société de renseignement de détail ShopperTrak.

Au total, la fréquentation du Royaume-Uni pour l'année a connu une augmentation de 0,2% par rapport à la même période en 2018.

«Avec le Black Friday – qui a vu la fréquentation augmenter de 6% en glissement annuel cette année – et les remises de Noël à partir de la mi-novembre pour certains détaillants, de nombreux acheteurs peuvent déjà avoir acheté des cadeaux de Noël», Nick Pompa, directeur général mondial de ShopperTrak m'a dit.

«Alors que les dernières dates limites de commande en ligne arrivent ce week-end, nous nous attendons à voir les acheteurs passer des clics aux briques et choisir de prendre la rue principale pour terminer leurs achats de Noël.

"L'élan devrait se poursuivre alors que nous nous dirigeons vers le grand jour, de nombreux acheteurs profitant également des délais de clic et de collecte plus tard proposés par les détaillants, certains proposant même de répondre aux commandes de clic et de collecte la veille de Noël elle-même. .

«En comprenant et en tenant compte des informations provenant des tendances du trafic des acheteurs, les détaillants peuvent optimiser les décisions de planification, le marchandisage, l'accomplissement des stocks et même la sensibilisation à la prévention des pertes pour aider à maximiser les opportunités de vente présentées pendant les jours les plus chargés de trading de pointe.»

