La Fundación Bankia facilite les contacts virtuels entre les enseignants

La Bankia Foundation for Dual Training a lancé une campagne pour faciliter les contacts virtuels entre les enseignants, dans le but de leur permettre de partager leurs expériences face au défi du télétravail et du téléenseignement auquel ils sont confrontés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ces derniers jours, les témoignages de différents enseignants ont été publiés sur la chaîne Twitter @DualizaBankia, expliquant comment ils ont été organisés, quels outils ils utilisent et quelles anecdotes sont apparues pendant la période d’isolement.

Outre les plateformes éducatives numériques publiques ou internes de chaque centre, ou l’utilisation du courrier électronique, de nombreux professionnels citent Google Drive, Moodle ou Kahoot comme essentiels pour poursuivre leur travail d’enseignement.

D’un autre côté, il a lié des didacticiels pour montrer l’utilisation de certains de ces outils.

Dans leurs histoires, ils racontent certaines des difficultés auxquelles ils ont dû faire face, comme le manque de matériel adéquat pour le télétravail pour eux-mêmes ou pour certains de leurs élèves.

Grâce à cette initiative, la Fondation Bankia tente de maintenir et de reproduire numériquement l’activité qu’elle a menée pendant trois ans, de donner du prestige à FP et de faciliter le contact entre ses principaux acteurs, ainsi que la transférabilité des connaissances, dans le but de contribuer à une société plus formée et plus cohérente.

Dualiza Bankia est la marque à travers laquelle la Fondation Bankia pour la formation double canalise ses activités pour la promotion et le prestige de l’EFP et sa double modalité, consciente de l’amélioration qu’elle représente pour l’employabilité des étudiants et la compétitivité des entreprises .

De plus, Dualiza Bankia représente l’engagement de Bankia à promouvoir l’éducation comme moyen d’améliorer la société, de lutter contre les inégalités et de promouvoir une plus grande cohésion sociale.

