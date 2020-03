La gamme SEAT León 2020 aura cinq modes de propulsion, dont deux hybrides

La quatrième génération de la SEAT León lance une plateforme MQB EVO. La nouvelle structure est capable d’offrir jusqu’à cinq technologies de propulsion différentes, de la combustion la plus traditionnelle à un hybride rechargeable en passant par le semi-hybride 48 V et le gaz naturel, expliquées dans une courte vidéo.

Le nouvelle SEAT León positions d’échelle en termes d’approvisionnement de la mécanique qui aspire à devenir une référence dans sa catégorieBien qu’il aura un sérieux concurrent avec la Skoda Octavia, qui dispose également de ces technologies de propulsion.

Ceci est possible grâce à une plateforme MQB évoluée du précédent pour le nouveau Leon, désormais plus léger et avec des développements plus modernes qui permettent une bien meilleure utilisation de l’espace sous le corps, ce qui signifie également ne pas perdre d’espace à l’intérieur, ni dans les sièges arrière ni dans le volume du coffre.

La nouvelle SEAT León dispose de la technologie de moteur la plus avancée

En vente à partir d’avril prochain, le constructeur utilise une courte vidéo pour expliquer les cinq technologies de propulsion: gTSI asoline et TDI diesel Ils sont la base, mais l’efficacité du Gaz naturel comprimé, la technologie 48 volts MHEV “eTSI” et hybrides rechargeables “eHybrid”.

1. Moteurs à essence TSI

L’offre du nouveau modèle SEAT commence par le trois cylindres 1,0 litre avec des puissances de 90 et 110 ch, et seulement le deuxième disponible en Espagne. La gamme comprend également le TSI EVO quatre cylindres de 1,5 litre dans les pentes de 130 et 150 CV, et une nouvelle variante de ce dernier avec la technologie MHEV de 48 volts, se terminant par le 2.0 TSI 190 CV.

Performances du moteur essence TSI / TSI Evo

1.0 TSI 1101.5 TSI 1301.5 TSI 1501.5 TSI MHEV 150 Puissance max 110 CV à 5500 tr / min 130 CV entre 5000 et 6000 tr / min 150 CV entre 5000 et 6000 tr / min 150 CV entre 5000 et 6000 tr / min Couple max 200 Nm entre 1500 et 4000 200 Nm entre 5000 et 6000 tr / min 250 Nm entre 1500 et 3500 tr / min 250 Nm entre 1500 et 3500 tr / min Transmission Man 6vMan 6vMan 6vDSG 7V Vitesse maximale (km / h) 200213221 221 Accélération 0-100 km / h11 s9,4 s (9,7 s) 8,4 s (8,7 s) 8,4 s (8,7 s) Consommation moyenne (l / 100 km) 5,1 – 6,15,4 – 6,15,5 – 6,3 (5,6 – 6,4) 5,6 – 6,4 Émissions CO2 (g / km) 122 – 137122 – 137125 – 143 (127 – 145) 127 – 144

Entre parenthèses, données / chiffres León SportsTourer approuvés selon le cycle WLTP

2. Moteurs diesel TDI

L’offre est limitée au nouveau moteur quatre cylindres et 2,0 litres TDI Evo qui remplace l’ancien 1,6 TDI, disponible avec 115 et 150 HP, la première avec boîte manuelle à 6 vitesses et la seconde uniquement avec DSG automatique à 7 vitesses.

Ci-dessous vous pouvez voir ses avantages dans le tableau suivant, en principe des premières versions à arriver. Plus tard, la version 150 CV sera disponible avec boîte manuelle à 6 rapports et boîte automatique DSG à 7 rapports avec transmission intégrale 4Drive uniquement dans le León SportsTourer familier.

Performances du moteur diesel TDI

2.0 TDI 1152.0 TDI 150 Puissance max 115 CV entre 1750 et 4250 tr / min 150 CV entre 3000 et 4200 tr / min Couple max 300 Nm entre 1500 et 2500 tr / min 360 Nm entre 1700 et 2750 tr / min Transmission manuelle 6VDSG 7v Vitesse max (km / h) 201218 Accélération 0-100 km / h10,4 s8 , 6 s Consommation moyenne (l / 100 km) 4,1 – 4,74,3 – 5,0 Émissions de CO2 (g / km) 107 – 124 114 – 132

Chiffres approuvés selon le cycle WLTP, en attente de révision

La nouvelle SEAT León aura deux versions MHEV de 48 volts, avec trois et quatre cylindres, augmentant ainsi l’efficacité

3. Version semi-hybride 48 volts

Le premier sera disponible dès le début des ventes en version essence 1,5 eTSI 150 CV et dans un avenir plus lointain, il atteindra également 1.0 eTSI et 110 CV, tous deux avec transmission DSG à 7 vitesses, tous deux avec le label DGT ECO, grâce à un démarreur qui fonctionne également comme un générateur et une batterie lithium-ion de 48 volts, vous pouvez donc rouler sous voile à certains moments et récupérer l’énergie du freinage.

4. Hybride rechargeable

Le second arrivera en juin, le León eHybrid, portant le Étiquette DGT ZERO. Il s’agit de la même combinaison des SEAT Tarraco PHEV, Volkswagen Golf GTE et Skoda Octavia iV, avec 204 ch et boîte de vitesses DSG à 6 liaisons, plus 60 kilomètres d’autonomie, offert dans le modèle à cinq portes et dans le familier.

5. León TGI de gaz naturel

La gamme se termine par une autre version de la mobilité durable, un nouvel engagement du Gaz Naturel Comprimé, qui utilise le quatre cylindres et 1,5 litre TGI avec une puissance maximale de 130 ch. Cette version arrivera à partir de septembre, avec changement Boîte manuelle à 6 rapports et boîte DSG à 7 rapportset trois réservoirs de GNC d’une capacité de 17,3 kg, ce qui se traduit par une portée allant jusqu’à 440 kilomètres.

