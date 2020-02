La gastronomie, la réputation de la cuisine italienne est la meilleure au monde

Sur l’une des façades du Palazzo della Civiltà Italiana, à Rome, cette phrase est toujours inscrite: “Gens de héros, saints, poètes, artistes, navigateurs”. Aujourd’hui, cependant, à l’ère de la mondialisation, l’Italie est avant tout un pays de chefs. C’est ce qui ressort d’une analyse du cabinet de conseil Brand Finance, la même qui a récemment publié un classement dans lequel Ferrari était désignée comme “la marque la plus forte du monde”. Selon cette nouvelle recherche, la réputation du Bel Paese conquiert la première marche du podium dans la catégorie des aliments. Malgré la reconnaissance de la cuisine italienne, dans le classement général, l’influence économique, culturelle et médiatique du pays est assez loin du sommet: avec son 11e place, l’Italie est derrière tous ses homologues du G7 et également derrière la Russie. Voulant cependant voir le verre à moitié plein, l’Italie reste en tête du classement, bien devant des pays encore plus forts d’un point de vue économique (Inde) ou militaire (Inde, Corée du Sud, Brésil). Les résultats de cette analyse sont basés sur plus de 50 000 entretiens menés auprès de consommateurs dans 87 pays.

Une question de soft power

Brand Finance résume sous le nom (bien connu dans la discipline des relations internationales) de puissance douce, toutes les caractéristiques qui déterminent la force d’un pays au-delà de l’armée – qui reste encore la mesure de la puissance d’un pays par excellence. Malgré les doutes internationaux de Donald Trump sur l’Amérique, les États-Unis tiennent fermement la première place en tant que puissance douce la plus séduisante. Brand Finance a également effectué une comparaison directe également pour les catégories individuelles, en attribuant aux différents pays les plus forts dans chacune d’elles autant de «médailles». Chacune de ces disciplines représente un morceau de soft power dans le monde.

L’Italie, avec cinq médailles, est dixième de ce classement “par catégories”. Le seul or, comme prévu, est celui attribué à la qualité de la cuisine italienne. Le peuple italien est donc le deuxième plus «amusant» (derrière les Espagnols) et le troisième le plus «amical» (après espagnol et canadien). Enfin, l’Italie gagne le bronze en tant que pays producteur du plus grand nombre de marques «que le monde aime»: l’attrait du Made in Italy n’est surpassé que par le Japon et les États-Unis.

En termes de macro-catégories de soft power (voir ci-dessous), l’Italie est deuxième derrière la France en termes de culture et de patrimoine immatériel. La Suisse excelle dans les affaires, le Danemark dans la gouvernance; dans l’éducation et la science, ainsi que dans les relations internationales, les États-Unis se distinguent