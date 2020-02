La gestion de patrimoine, les 6 priorités des clients fortunés

6 février 2020, par Alberto Battaglia

Dans la grande phase de transformation des services de conseil, partagée entre innovation technologique et compression des coûts, quels sont les biens les plus précieux pour ceux qui travaillent au contact de clients extrêmement fortunés? Le think-tank Partenariat Scorpion, spécialisée dans la recherche en gestion de patrimoine, a mené une enquête pour recueillir des informations de première main.

Le sondage en cause 272 particuliers fortunés (Hnwi, dont l’actif moyen est de 1,4 million de dollars) au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Inde. Voici les six priorités exprimées par ces clients particuliers, mises en évidence par Caroline Burkart, partenaire associé chez Scorpio.

Personnalisation et inspiration. 46% des Hnwis estiment que le niveau de personnalisation des services est le principal facteur qui distingue les différentes sociétés d’investissement. De plus, 38% s’attendent à ce que le gestionnaire de patrimoine soit soigneusement concentré sur les besoins financiers exprimés. Les clients fortunés, cependant, “veulent également que leur société de gestion de patrimoine les inspire et les excite, ce qui ne peut se produire que lorsqu’une entreprise a la culture, l’intuition et les professionnels talentueux pour le faire”, a ajouté Burkart.

Utilisation efficace des données personnelles. Plus de 75% des clients disent que s’ils étaient PDG d’une société de gestion de patrimoine, ils prioriseraient les investissements qui permettraient une analyse plus intelligente des données clients. De cette façon, les produits proposés seraient, par conséquent, plus adaptés aux intérêts des clients et pourraient être proposés en anticipant leurs besoins.

La transparence. Le fait que les coûts soient clairs est un facteur qui importe non seulement pour les petits épargnants, mais aussi pour Hnwis: “Les clients sont heureux de payer pour un service premium mais veulent être sûrs de ce qu’ils paient”, a-t-il déclaré. Burkart, “lorsqu’on leur demande comment les gestionnaires d’actifs devraient se renouveler à l’avenir, les clients disent d’abord que les entreprises devront démontrer leur compétence et ce qu’elles demandent en retour.”

Contact humain. Malgré l’importance croissante de la technologie et des processus qui permettent de réduire les coûts, les clients fortunés continuent d’attacher une grande importance au contact avec une personne en chair et en os qui représente l’entreprise en laquelle ils ont confiance. 40% des clients disent rencontrer leur gestionnaire de patrimoine au moins une fois par mois.

Options libre-service. 35% des répondants de Scorpio Partnership affirment en priorité la possibilité d’avoir un accès direct à leur profil d’investissement et à leurs performances. Ce point a une importance très variable d’un pays à l’autre: en Allemagne, seuls environ 20% des clients souhaitent accéder directement à leur rapport de performance d’investissement contre les 40% apparus en Inde.

Utilisation sensible de la technologie. Plus de la moitié des clients riches affirment que la technologie jouera un rôle dans l’enrichissement de la profession de consultant avec de nouveaux outils. “Mais ils ne veulent pas être contraints d’utiliser la technologie”, a déclaré Burkart, “environ les deux tiers des répondants sont prêts à utiliser des applications mobiles pour interagir avec leur richesse, tandis qu’environ 25% sont heureux d’envisager des services de messagerie. et assistants numériques à commande vocale. Mais les chatbots et les réseaux sociaux sont définitivement maltraités. “

Selon Burkart, les entreprises devraient procéder doucement à la transition vers des services de plus en plus numériques, également parce que 11% des clients non négligeables affirment ne pas apprécier d’être contraints aux services en ligne alors qu’ils préfèrent plutôt parler à quelqu’un. 17% déclarent également qu’un contact personnel avec un consultant reste nécessaire même après avoir vérifié la situation en ligne. Le dernier aspect qui nécessite une certaine prudence dans cette transition est la préoccupation persistante des clients envers la sécurité des données en ligne, qui affecte 40% des répondants.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Private Banking, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: