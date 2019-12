La gestion des distractions – et comment les gérer

Quiconque travaille à domicile conviendra que certains jours sont meilleurs que d'autres. Les bons jours sont ceux où vous pouvez tout rayer de votre liste de tâches avant minuit. La plupart des jours, cependant, sont mûrs avec des distractions. Bien sûr, ce sera le cas partout où vous pourrez travailler. Cependant, le travail à domicile, même en tant qu'employé virtuel, s'accompagne d'un ensemble unique de défis.

Lorsque j'ai commencé mon activité de freelance virtuel, j'ai choisi d'installer un «bureau» à ma table de cuisine. J'aime pouvoir regarder par la fenêtre tout en travaillant, et ma maison est très calme pendant la journée. Bien que cela implique de ramasser mon ordinateur portable et de déplacer mon fauteuil roulant confortable avant les repas en famille, cela en vaut la peine. Quand je dis aux gens que je travaille à domicile, beaucoup disent qu’ils ne pourraient pas le faire à cause des distractions potentielles. Croyez-moi, les distractions sont partout et les interruptions sont fréquentes. J'avoue qu'ils affectent ma productivité (et parfois mon humeur!).

Heureusement, j'aime vraiment le travail et les gens avec qui je travaille, ce qui fait toute la différence. Surtout les jours les plus chaotiques, comme lorsque j'ai un rapport qui devrait prendre une heure, mais qui finit par nécessiter quatre heures. Ou ces jours où la demande de tout le monde est "la priorité absolue". Et puis, il y a ces jours où les mèmes Facebook, les sujets de tendances Twitter ou les ventes du Black Friday m'aspirent. Soupir, vous avez l'idée.

Le multitâche est un mythe

Je croyais que j'étais une reine multitâche. Il s'avère que je n'étais pas une telle chose – ni personne d'autre qui prétend en être un. Selon le Dr Susan Weinschenk, Ph.D. dans un article pour Psychology Today, nous pourrions perdre jusqu'à 40% de notre productivité en essayant d'effectuer plusieurs tâches. Elle poursuit en expliquant que le multitâche est un terme impropre:

Les gens ne peuvent pas faire plus d’une tâche à la fois. Au lieu de cela, nous changeons de tâche. Le terme utilisé dans la recherche est donc «changement de tâche».

Oui, cela semble juste. Le changement de tâche, lorsque vous avez des dizaines de tâches dans votre assiette, signifie que les choses peuvent ou non être faites. S'ils le font, la qualité de votre travail peut être moins qu'impressionnante. Cela nous ramène à faire face aux distractions qui nous obligent à effectuer plusieurs tâches en premier lieu.

Gérer les distractions lorsque vous travaillez à domicile

Étant donné que j'ai un ménage à m'occuper et que je travaille la majeure partie de la journée, il est essentiel de parvenir à l'équilibre. Cela signifie que je rentre dans des tâches comme faire la lessive et cuisiner en plus de publier du contenu sur les comptes de médias sociaux pour les clients. Je pose des questions à mes enfants sur leurs jours lors de la rédaction de contenu Et je fais le nettoyage quelque part entre les deux, généralement lors de conversations en ligne liées au travail. Les distractions se produisent toujours, et parfois elles me retirent de la tâche, mais il est possible de prendre le contrôle et de les surmonter. Voici quelques conseils qui m'aideront chaque jour.

Jouez de la musique en arrière-plan. Mon câblodistributeur propose toutes sortes de chaînes musicales, et elles sont toutes sans publicité. J'ai mentionné plus tôt que mon «bureau» à la maison est tranquille pendant la journée. Parfois, c'est trop calme. Écouter un petit rock classique en jouant tranquillement m'aide à rester concentré sur mon travail. Encore mieux, je peux chanter et personne ne doit jamais le savoir! Créez une routine et respectez-la. Celui-ci n'est pas toujours facile, mais il m'aide vraiment à garder le cap. Ici, je fais référence à une routine personnelle plutôt qu'à un travail. Cependant, comme je travaille à domicile, ils en croisent certains. Par exemple, je me fais une pause déjeuner d'une heure tous les jours, quelle que soit mon activité. Savoir que je me trouve à une heure de l'ordinateur pour me détendre au milieu de la journée m'aide à travailler plus dur avant et après. N'abandonnez pas; donner! La vérité sur de nombreuses distractions est qu'elles ne disparaîtront pas. Je peux éliminer certaines interruptions et me concentrer sur des tâches plus urgentes, mais des choses insignifiantes implacables rivaliseront parfois pour mon attention. Plutôt que de me battre constamment contre eux, j'ai mis de côté un temps spécifique pour parcourir les réseaux sociaux, consulter les offres sur Zulily ou faire une petite sieste. Après ces courtes «pauses de raison», je suis prêt à me concentrer une fois de plus.

À vous

Les distractions se produisent. Qu'est-ce qui vous garde motivé et concentré lorsque vous travaillez à domicile?