La gouverneure Claudia Pavlovich supervise le fonctionnement du respirateur MARA

Des étudiants et des enseignants de l’Université d’État de Sonora (UES), ainsi que du personnel médical et des hommes d’affaires de Sonora, ont conçu et fabriqué la machine de respiration assistée automatisée (MARA), un appareil respiratoire pour les patients atteints de COVID-19 qui pourra assister à 6 les gens à la fois.

“Vous êtes des héroïnes et des héros dans cette histoire difficile que COVID-19 signifie à Sonora”, a déclaré la gouverneure Claudia Pavlovich Arellano.

En supervisant le fonctionnement du MARA, Claudia Pavlovich a souligné la participation des institutions académiques à la recherche de solutions à la pandémie provoquée par COVID-19, ajoutant «c’est essentiel, car avec les entreprises elles mettent toutes leurs connaissances au service de la santé des Sonorans. “

Claudia Pavlovich a souligné que dans cette pandémie de COVID-19, nous travaillons avec des scientifiques et des spécialistes de différentes branches, pour concevoir un plan de relance économique pour voir qui, comment, quand et où cette activation de l’économie redémarrera, protégeant toujours la santé des Sonorans.

“Je suis profondément fière de vous, vous avez tous mes remerciements, sans aucun doute après cette grande bataille que nous menons, vous allez faire partie de l’histoire”, a déclaré Claudia Pavlovich.

Pedro Ortega Romero, recteur de l’Université d’État de Sonora, a expliqué que différentes disciplines telles que la mécatronique, la robotique, la mécanique et l’électronique ont participé à ce projet, avec le soutien de différentes entreprises.

“Nous avons réalisé ce projet en synergie avec les entreprises et l’Université d’État de Sonora, c’est le fruit du dévouement, de la responsabilité et du travail d’un groupe multidisciplinaire”, a-t-il déclaré.

Pedro Mar Hernández, directeur du Centre technologique d’Hermosillo et enseignant à l’UES, a déclaré que chaque machine peut fournir une assistance respiratoire à six patients, avec la capacité de répondre à leurs besoins individuellement en même temps.

Le Dr Bianca Rivera Machichi, professeur à l’UES, a expliqué que l’un des avantages obtenus avec MARA est qu’un seul médecin peut surveiller la santé et l’évolution de six patients en même temps, en plus de connaître leur température et cela réduit le risque de contagion pour le personnel.

Le projet MARA a reçu une reconnaissance nationale et internationale pour son fonctionnement, de sorte que l’UES produira six machines qui représenteraient un avantage pour jusqu’à 36 patients.