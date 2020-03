La guerre du pétrole de la Russie et de l’Arabie saoudite peut être “longue et destructrice”

Après le mouvement saoudien, le coût initial du conflit est déjà considérable: la plus forte baisse de prix depuis la fin de la guerre du Golfe de 1991; des centaines de milliards de dollars effacés des évaluations des compagnies pétrolières; et une augmentation soudaine des rendements obligataires pour les pays dépendants des ressources. Mais le Kremlin n’a pas été immuté et a annoncé des représailles.

Et ce n’est que le premier jour. Une lutte prolongée entre les deux puissances, dans laquelle chacune cherchera à maximiser la douleur de son ennemi, en pompant autant de pétrole que possible, peut infliger des dommages durables à l’industrie des produits de base la plus importante du monde. “Jouer à la roulette russe sur les marchés pétroliers peut avoir de graves conséquences”, explique Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie.

La stabilité de pays comme l’Irak, l’Angola et le Nigéria sera menacée, tandis que d’autres pays dépendants du pétrole pourraient avoir du mal à couvrir les dépenses essentielles même dans leurs soins médicaux, a déclaré Birol. La montée du schiste aux États-Unis peut également prendre fin, avec une baisse de la production alors que les entreprises connaissent des difficultés financières.

Lee: Le peso subit une baisse record et passe 21 unités par dollar

L’allié de Poutine

Rosneft prévoit d’augmenter la production de pétrole dès la fin de l’accord OPEP + actuel, selon une personne proche de l’entreprise. La première réponse russe à la guerre des prix du pétrole déclenchée par l’Arabie saoudite au cours du week-end indique que la société entreprendra ce mouvement le 1er avril.

Rosneft a la bénédiction du Kremlin. Son directeur exécutif, Igor Sechin, est un proche allié du président Vladimir Poutine et a été le principal opposant à la coopération du pays avec l’Arabie saoudite et avec d’autres membres de l’OPEP.

La source proche de la société, qui a parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré que Rosneft était prêt à tout scénario et qu’il pourrait résister à la chute actuelle des prix du pétrole. Lorsqu’on lui a demandé à quelle vitesse l’entreprise peut augmenter sa production, la personne a déclaré que des “analystes bien informés” estiment que 300 000 barils par jour peuvent être ajoutés en une ou deux semaines. Cela suffit pour annuler toutes les réductions de production qui étaient en vigueur dans le cadre de l’accord OPEP +.

Les autres entreprises du pays pourraient faire de même, après que le ministre russe de l’Énergie, Alexander Novak, a clairement indiqué la semaine dernière qu’aucune limite de production ne s’appliquerait plus en avril. Le ministère russe des Finances a déclaré que le pays est prêt pour la baisse des prix, avec suffisamment de réserves pour couvrir les pertes de revenus “pendant six à 10 ans”, et avec des prix du pétrole compris entre 25 et 30 dollars le baril. Le brut Brent, la référence internationale, s’échangeait à environ 35 $ ce lundi.

.