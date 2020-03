La Hyundai i20 N tant attendue, la rivale redoutée par la Ford Fiesta ST, perd son camouflage

Hyundai appuie sur l’accélérateur du développement du prochain membre qui rejoindra la famille de modèles N. Ce n’est ni plus ni moins que la nouvelle Hyundai i20 N, un véhicule utilitaire sport très intéressant qui offrira des fonctionnalités capables de faire face à la Ford Fiesta ST, sa principal rival. Encore une fois, le nouveau i20 N a été chassé en plein jour. Et ce qui est plus pertinent, le prototype aperçu présente une perte de camouflage importante.

Le développement du Hyundai i20 N continue. Le constructeur sud-coréen Hyundai, et plus particulièrement sa division N, est depuis longtemps lancé pour donner vie à un véhicule utilitaire performant. Ceci est le prochain membre à rejoindre la famille Hyundai N, qui se compose aujourd’hui exclusivement de deux modèles de la gamme i30.

Au cours des derniers mois, il y a eu de nombreuses observations d’unités de test du nouveau i20 N. Maintenant, c’est au cours des dernières semaines que la marque a décidé d’appuyer sur l’accélérateur. En conséquence, les observations ont augmenté. Encore une fois, grâce à nos photographes espions, nous pouvons nous rapprocher du processus de développement de ce modèle intéressant.

Photo espion d’un prototype de la Hyundai i20 N attendue chassée en plein jour.

Ces nouvelles photos d’espionnage nous montrent un prototype du nouvelle i20 N à proximité immédiate du Nürburgring, Allemagne. Et ce qui est plus pertinent, l’éprouvette montre une perte de camouflage remarquable. Plus précisément, l’élimination du camouflage est concentrée sur le devant. Et c’est logique, puisque Hyundai a retiré quelques bâches pour favoriser l’entrée d’air et donc le refroidissement du moteur. Le prototype chassé est entré dans le circuit allemand.

Pour le développement de ce modèle sportif, la nouvelle génération de la Hyundai i20 a été prise comme point de départ. Il sera rapidement identifiable puisqu’il sera habillé d’un kit carrosserie et certains jantes spécifiques qui montrera les étriers de frein rouges. De plus, derrière nous trouverons une double sortie d’échappement intégrée au pare-chocs et un becquet de toit.

Sous le capot il y aura un Moteur à essence T-GDi de 1,6 litre avec une puissance maximale qui sera d’environ 200 CV. Le choix se fera entre une boîte manuelle à six rapports ou une boîte automatique DCT à huit rapports. Dans tous les cas, la configuration sera à traction avant.

La nouvelle Hyundai i20 N arrivera sur le marché pour rivaliser, entre autres, avec la Ford Fiesta ST.

Quand arrivera-t-il? Le lancement de la nouvelle Hyundai i20 N est prévu pour cette année. Il sera produit dans le courant du second semestre 2020. Parmi ses principaux concurrents, citons la Ford Fiesta ST et la Volkswagen Polo GTi. Ce ne sera pas facile, car ce sont de vrais poids lourds.