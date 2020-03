La journaliste primée aux Emmy Awards Maria Bartiromo explique quelles sont les exigences pour gagner

Bartiromo peut vous aider à comprendre les exigences de réussite dans votre secteur.

Dans cet épisode de The Playbook, Maria Bartiromo, deux fois journaliste aux Emmy Awards et animatrice de Mornings with Maria, Maria Bartiromo’s Wall Street et Sunday Morning Futures partage ses réflexions sur: Comment son approche du premier jour d’un stage à CNN l’a-t-elle définie en dehors des autres stagiaires [7:38].Devenir le premier journaliste à faire un reportage en direct depuis le parquet de la Bourse de New York [12:24].Le meilleur conseil qu’elle ait jamais reçu pour réussir, peu importe vos objectifs [18:43].Pourquoi vous devez vous concentrer sur le fait de chérir et de respecter votre réputation, pas simplement de la protéger [19:51].

