La Kia K3, une berline vendue en Chine, fera ses débuts en version électrique

Le Kia Forte sera électrifié au plus haut niveau en Chine. La berline Kia, connue dans le géant asiatique sous le nom de K3, lancera bientôt une version 100% électrique. Un plug-in mécanique qui sera présenté dans quelques mois. Il sera mis en vente cette année.

Kia Il est prêt à accroître son engagement en faveur de la mobilité électrique en Chine. Plus précisément, le célèbre constructeur automobile a à l’ordre du jour la présentation d’une nouvelle voiture électrique. Une berline très intéressante qui est appelée à jouer un rôle de premier plan dans l’offre de modèles plug-in de la firme sud-coréenne. Il n’est ni plus ni moins que le Kia Forte, modèle vendu sur le marché chinois sous le nom de Kia K3.

Comme indiqué, Kia travaille sur une version électrique du Forte / K3. La vérité est que la sortie du nouveau Kia K3 électrique c’est juste au coin de la rue. Il sera produit dans quelques mois. Plus précisément, au mois de juin et, un peu plus tard, en septembre, son voyage commercial va commencer. Cela est indiqué par une publication chinoise qui a eu accès à ces rapports.

Le Kia K3 a déjà une version électrique en Chine.

Sur le plan esthétique, il sera rapidement reconnaissable mais il montrera ses propres caractéristiques pour pouvoir le différencier du reste des variantes qui composent la gamme Kia K3 en Chine. Les détails en bleu seront la tendance habituelle et le grill sera fermé pour favoriser les performances aérodynamiques. Il n’est pas non plus exclu que les deux pare-chocs aient une conception spécifique.

La Kia K3 électrique sera alimentée par un Moteur de 135 kW (184 ch) produite par Continental Automotive Systems (Tianjin) et alimentée par l’énergie injectée dans un Batterie au lithium-ion de 56,5 kWh. Dans le cadre du cycle d’approbation chinois, il autonomie de 490 kilomètres. Peu de détails techniques supplémentaires sont connus à ce jour.

La Kia Forte aux États-Unis aura-t-elle une version électrique?

Pour l’instant, Kia refuse de commenter la avenir de la gamme Forte en Amérique du Nord. Un porte-parole de la marque a déclaré que nous devons être patients et que les annonces pertinentes seront faites prochainement. Pour le moment, rien d’autre ne peut être commenté.

Dongfeng a participé au développement du nouveau Kia K3 vendu en Chine.

Rappelons qu’en Chine, la génération actuelle de la Kia K3, dont le voyage commercial a commencé en juin 2019, a parmi ses options mécaniques un version hybride rechargeable. Le développement du modèle chinois a été réalisé par la joint-venture formée par Kia et Dongfeng. Pour cette raison, et compte tenu du fait que le véhicule destiné au pays asiatique possède des fonctionnalités spécifiques à ce marché, nous ne pouvons pas prendre sa gamme comme référence pour s’aventurer sur l’avenir de la Forte.