La lecture devient un hotspot pour les jeunes professionnels et les familles

Reading est une ville de banlieue clé de Londres, et avec la dernière régénération et les derniers investissements qui s’y déroulent, elle devrait devenir un endroit encore plus attrayant pour investir.

Grâce à sa proximité avec Londres mais avec des prix immobiliers plus abordables, Reading se révèle particulièrement attrayant pour les jeunes professionnels et les familles.

Une nouvelle recherche réalisée par des experts du crédit, TotallyMoney, a révélé que les résidents de Reading ont le salaire net le plus élevé de toutes les villes du Royaume-Uni avec 2 364,68 £. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle a été nommée la troisième meilleure ville du Royaume-Uni pour les jeunes professionnels célibataires.

Une quantité importante de logements et de développements est en construction près de la gare de Reading, ce qui devrait être particulièrement attrayant pour les travailleurs basés à Londres, car Crossrail fera de Reading une ville encore plus conviviale pour les navetteurs. Une fois Crossrail complètement ouvert en 2021, six trains avec des services directs vers le West End, la ville et les docks passeront par Reading toutes les heures.

En plus de sa proximité avec Londres, Reading lui-même est un centre commercial et d’affaires à part entière. La ville possède un pôle technologique de premier plan et est même surnommée la «Silicon Valley du Royaume-Uni» avec une densité technologique huit fois supérieure à celle du reste du Royaume-Uni. La ville abrite de nombreuses entreprises multinationales, telles que Microsoft, Huawei, Cisco, Intel, Oracle et Ericsson.

Meilleure ville britannique pour élever une famille

Reading a également récemment été nommée la meilleure ville du Royaume-Uni pour élever une famille, selon la récente étude de TotallyMoney. La ville du sud est considérée comme la plus sûre du Royaume-Uni avec seulement 4,68 crimes pour 1 000 habitants en un mois. Il existe également une gamme d’excellentes écoles notées avec 88% des écoles de Reading notées comme excellentes et bonnes par Ofsted.

Le prix moyen des maisons est de 305 744 £ à Reading, ce qui offre des options beaucoup plus abordables que la capitale. Des nouveaux développements aux propriétés d’époque, des grands appartements aux maisons, il existe une variété de types de propriétés et d’opportunités d’investissement immobilier dans le centre-ville.

