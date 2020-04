La lettre des entreprises transnationales: faire des profits, pas réinvestir

Telle est la lettre des multinationales du Mexique. S’il n’y a pas déjà de changement dans les mesures mises en œuvre par le gouvernement de la soi-disant quatrième transformation pour faire face au déclin économique dû aux impacts du coronavirus, ces entreprises ne réinvestiront pas les bénéfices, mais elles ne quitteront pas le pays car, en dehors de cette urgence sanitaire, ils avaient déjà calculé le facteur de risque. Les produits et les machines sont vissés dans le sol mexicain. Cela a déjà été investi, c’est ici, ils ne vont pas le retirer.

Les dirigeants consultés pour cet espace indiquent qu’ils évaluent le comportement du Mexique face à la pandémie et conviennent que ce n’est pas le moment de jeter l’éponge, mais seulement de maintenir le capital qu’ils ont déjà dans le pays. Pas un dollar de plus, pas un dollar de moins. Pour l’instant.

L’horizon qu’ils observent

La situation mexicaine est importante, sans aucun doute, mais au final ils évoluent selon les indications de leur quartier général. Pour citer un cas, ils observent ce qui se passe dans l’économie américaine et ils sont conscients que le premier semestre de l’année sera un cauchemar, mais ils réalignent déjà leur stratégie d’amélioration des chiffres à partir de juin.

Il y a plusieurs points rouges au Mexique, mais deux se distinguent: l’interruption des chaînes d’approvisionnement et l’évaporation de la paix sociale. Pour les premiers, ils entretiennent une communication avec les gouverneurs dans le but de maintenir la circulation des biens et services, tandis que ces derniers préfèrent ne même pas imaginer ce qui pourrait arriver.

Pour cette raison, il est urgent qu’il y ait une redéfinition, une rectification, des soi-disant “activités essentielles”, car beaucoup d’investissements s’y perdent, principalement dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique, les systèmes de sécurité, entre autres.

