ModaEspaña a indiqué que la liquidité des entreprises du secteur doit être garantie et a demandé des exemptions temporaires ou partielles de loyers, entre autres mesures, pour atténuer les effets économiques de la crise des coronavirus.

Dans le cas spécifique de l’industrie de la mode, la production est attendue des mois à l’avance et la paralysie affecte non seulement la saison qui commence, mais aussi celles qui viendront plus tard, ce qui entraînera une baisse des revenus pouvant aller jusqu’à 40%.

De la confédération, ils ont prévenu que “compte tenu de la grave situation que nous traversons, il est impératif de prendre des mesures qui rendent l’activité dans ce secteur si essentielle à l’économie de notre pays”. Pour cette raison, ils estiment que tout doit être fait pour protéger l’emploi.

ModaEspaña a souligné qu ‘”en ce moment, il est nécessaire de considérer l’assouplissement des ERTE comme un pont et une mesure provisoire qui évite les ERE et les licenciements dans des activités qui peuvent reprendre après des mois d’inactivité”.

En outre, la confédération estime que la réintégration à l’activité doit se faire progressivement et dans le respect des mesures de sécurité pertinentes, pour éviter que la contagion ne se poursuive et assurer le bien-être et la santé.

De ModaEspaña, ils ont indiqué que pour assurer la continuité de l’activité et de l’emploi, la liquidité des entreprises du secteur doit être garantie.

En ce sens, ils suggèrent que différentes lignes de garanties devraient être ouvertes pour compléter ce qui a été promis par le gouvernement, auxquelles s’ajouterait la création de lignes de garanties spécifiques pour les travailleurs indépendants, les micro-entreprises et les petites entreprises pour couvrir leurs besoins.

En ce qui concerne l’accomplissement des obligations contractuelles des loyers par les indépendants et les PME, ModaEspaña propose d’envisager la flexibilité des conditions et des exonérations temporaires ou partielles des montants.

