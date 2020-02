La liste des médecins et consultants inquiets

Coleman Kendall

Économiste en chef chez Marshfield Associates, Inc.

Washington DC USA

Les conseillers financiers et les médecins ont des problèmes similaires. Un docteur examine le patient, établit un diagnostic, puis lui indique ce qu’il doit faire. Mais la recherche montre (aux États-Unis) qu’environ 25% des patients ne suivent pas correctement la prescription de leur médecin.

Les bons conseillers financiers ils élaborent un plan pour leurs clients. Ils déterminent combien leurs clients doivent économiser et créent un portefeuille qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs. Mais tout comme les patients qui ne suivent pas les conseils de leur médecin, les épargnants ne suivent souvent pas les plans de leur conseiller financier.

De Washington, DC, je viens en Italie quatre ou cinq fois par an. Je rencontre de nombreux conseillers financiers et leurs clients. Je le fais principalement sur rendez-vous pour le déjeuner et le dîner. Ils me demandent de faire des prévisions financières. Pour répondre, j’essaie de me concentrer sur les fondamentaux (taux de croissance, politique monétaire et autres enjeux macroéconomiques), mais à mi-chemin entre le toast initial et l’arrivée des apéritifs, la conversation se transforme en ce que j’aime appeler “La liste des soucis”.

Il y a toujours quelque chose dans l’actualité qui inquiète les épargnants et les investisseurs: les essais nucléaires en Corée du Nord, un politicien qui veut prendre des mesures économiques néfastes ou des menaces pour la santé publique. C’est toujours comme ça. Comment traitons-nous ces problèmes?

Nous définissons d’abord certains paramètres indispensables:

• Pour gagner de l’argent en investissant, vous devez investir de l’argent;

• Il vaut mieux avoir une approche de portefeuille diversifiée;

Trop de négociations améliorent rarement les résultats;

La liste de préoccupations est un outil qui aide les consultants à garder leurs clients sur la bonne voie.

Le problème numéro un dans le monde en ce moment est le coronavirus. Personne ne sait exactement comment le virus évoluera, mais nous avons des preuves historiques sur les virus pandémiques et la grippe saisonnière sur lesquelles fonder notre raisonnement (les virus pandémiques surviennent quelques fois par siècle et la grippe saisonnière se produit chaque année).

Aux États-Unis, le virus de la grippe saisonnière a touché vers 2018-2019 40 millions de personnes et causé environ 35 mille mort. La plupart des décès impliquaient des personnes de plus de 65 ans.

Pourtant, il existe un vaccin qui a réduit l’impact du virus mais n’a été pris que par environ 45% de la population adulte. Et les sacs? Au cours de l’année 2019, l’indice S&P 500 a augmenté de 28%.

Personne ne sait comment le Coronavirus évoluera; il est actuellement beaucoup plus petit que le virus de la grippe annuel, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude combien il va se développer et s’il deviendra une pandémie.

Alors, comment pouvons-nous parler aux épargnants et aux investisseurs de quelque chose que nous ne pouvons pas évaluer?

Parlons d’abord des plans à long terme.

Quelque chose d’important a-t-il changé dans la vie du client?

Le client a-t-il toujours le même objectif?

Y a-t-il des investissements dans le portefeuille qui n’ont plus de sens?

Y a-t-il des investissements trop chers qui pourraient maintenant être d’un prix raisonnable?

Chaque plan financier doit avoir un plan opérationnel pour décider quoi faire et comment faire face à toutes les catastrophes, grandes et petites, et il est maintenant temps d’en parler.

En mettant les événements actuels en perspective et en se concentrant sur le plan à long terme, nous pouvons éviter des erreurs d’investissement évidentes. Nous devons nous dépêcher de faire les choses qui aident à court terme (se laver les mains souvent et ne pas toucher notre visage) et réfléchir soigneusement à la façon d’adapter nos portefeuilles à long terme.