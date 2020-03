La médecine (économique) contre Covid-19 doit être complète

Tout comme les blessures de la guerre commerciale et du Brexit ont commencé à guérir, et beaucoup d’entre nous pensaient que les choses les plus difficiles s’étaient produites, l’économie mondiale est redevenue malade. Un premier diagnostic a indiqué un “rhume”, mais a rapidement conduit à quelque chose de beaucoup plus grave, qui a généré une image des problèmes de circulation, des difficultés de mobilité et des hallucinations.

Premièrement, la paralysie en Chine, “l’usine manufacturière mondiale”, a entraîné l’arrêt de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie mondiale (circulation). Dans une deuxième phase, alors que le coronavirus se répandait sous d’autres latitudes, d’autres secteurs de l’activité ont commencé à ralentir, du fait des efforts sanitaires pour contenir la propagation du virus (problèmes de mobilité): annulations de vols, fermetures de magasins, etc.

Enfin, l’état mental du patient a également souffert de ravages, à travers des épisodes de panique, de méfiance et d’anxiété (hallucinations), ce qui se traduit par la forte volatilité des marchés financiers.

Les banques centrales ont été les premières à agir. La trousse de premiers soins comprenait une baisse des taux d’intérêt et des injections de liquidités. Par la suite, certains gouvernements centraux ont commencé à prescrire des ressources au secteur de la santé et à soutenir les entreprises des secteurs en difficulté et les personnes qui ont perdu leur emploi à cause du coronavirus.

La récession mondiale due au COVID-19 pourrait être pire que 2009, selon le FMI

Cependant, la psychose n’a pas disparu, nous continuons à voir des fluctuations et un comportement désordonné sur les marchés financiers. Il est possible que cette dernière découle du manque de coordination entre les actions des autorités monétaires et fiscales: les banques centrales n’ont pas épargné d’utiliser tous leurs outils; les gouvernements centraux, la majorité, ont évolué lentement et moins clairement.

.