La Mercedes-AMG GT3 Evo commande le test GTWC chez Paul Ricard

La saison 2020 du GT World Challenge Europe a ouvert ses portes avec le traditionnel test de deux jours au Paul Ricard. Une session de test dans laquelle la Mercedes-AMG GT3 Evo était le principal protagoniste, car la GT3 de la firme de Stuttgart était la voiture la plus rapide de chacune des quatre sessions au cours desquelles le test était divisé sur la piste française. À cet égard, l’un des grands gestionnaires du domaine de Mercedes-AMG a été Raffaele Marciello, puisque le pilote italien a réalisé le meilleur temps de trois de ces quatre séances.

La Mercedes # 88 de l’équipe AKKA ASP dès la première minute, il est devenu l’un des GT3 à surveiller de près par un Raffaele Marciello qui a signé un temps de 1: 53.468. La Bentley # 107 de CMR et la Lamborghini # 163 de l’équipe Emil Frey Racing n’étaient pas loin de ce record. L’Espagnol Albert Costa a également été l’auteur du meilleur temps du # 163, record qui a permis de vaincre la Mercedes # 74 de l’équipe Ram Racing. Pour sa part, Mattia Druddi place l’Audi # 55 d’Attempto Racing en cinquième position de la première session.

La HTP-Winward Mercedes # 84 a enregistré le meilleur temps de la quatrième session du test.

Il a répété la Mercedes # 88 en tête de la deuxième session du test, en l’occurrence avec le 1: 53,894 enregistré par Marciello lui-même. La Porsche # 40 conduite par Thomas Preining n’était qu’à 26 millièmes de ce record. Un millième derrière était la Mercedes # 90 de l’équipe Madpan Motorsport, une structure née des efforts d’Ezequiel Pérez Companc. En fait, le pilote argentin était le seul à avoir roulé avec la GT3 allemande le premier jour des tests. Audi # 55, toujours avec Mattia Drudi aux commandes, et Porsche # 54 de Dinamic Motorsport ont clôturé le «top 5» de la deuxième session.

Le deuxième jour des tests a tracé, au moins dans la séance du matin, le même horizon. En fait, la Mercedes # 88 a de nouveau été placée en haut du calendrier avec 1: 53.417 par Raffaele Marciello. Dans cette troisième session, Marco Bonanomi a pris la deuxième place aux commandes de Honda # 130, tandis que l’équipe GPX Racing plaçait ses deux Porsche en troisième et quatrième position. Rompre un peu le «statu quo» observé lors des sessions précédentes, La Ferrari # 93 de Tempesta Racing a réussi à se faufiler à la cinquième place grâce à Froggatt 1: 53.8.

Rompant la session plénière d’AKKA ASP et de Marciello lui-même, la Mercedes n ° 84 de l’équipe HTP-Winward a réalisé le meilleur temps de la quatrième et dernière séance tests chez Paul Ricard. Encore une fois, la Honda # 130 et les deux Porsche GPX Racing se sont glissées parmi les meilleures d’une séance qui a permis de mettre la touche finale à cet essai collectif. En espagnol, et au-delà de la présence d’Albert Costa avec la Lamborghini # 163 d’Emil Frey Racing, Dani Juncadella a également filmé ce test -Aston Martin- et Fran Rueda -McLaren-.