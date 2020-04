La Mercedes Classe S Coupé et la Classe S Cabrio cesseront de produire en août 2020

En l’absence de confirmation officielle par la marque de la star, les Coupés Classe S et Cabrio Classe S cesseront leur production en août prochain. Les deux modèles les plus exclusifs de la gamme de voitures particulières Mercedes sont deux des premières victimes d’une autonomie excessive, que la marque entend alléger par électrification et respecter de nouvelles limites d’émission.

Ce sont deux des modèles qui représentent le luxe le plus magnifique et le plus exquis de la marque allemande, le Mercedes Classe S Coupé y Classe S Cabrio. Les deux se sont lancés en tant que variantes de carrosserie de la Classe S, alors que la première avait toujours été séparé avec la Mercedes CL.

De plus, le Coupé Classe S a été le premier modèle de la marque à porter la nouvelle philosophie de design “Pureté sensuelle”par Gorden Wagener. Au lieu de cela, le cabriolet de classe S est venu comme une alternative aux cabriolets de luxe à quatre places de la marque, qui interrompit la SL se transformant en roadster. Ensemble, la production baissera en août.

Au revoir à la Mercedes Classe S Cabrio, l’une des cabriolets de luxe les plus élégants et sportifs du marché

Mercedes est le dernier sur la liste des 20 constructeurs européens avec le taux d’émission moyen le plus élevé de la gamme. Son chiffre de l’année dernière s’élève à 140,9 g / km, dépassant de loin la limite moyenne établie pour 2021. Cela signifie que, d’ici la fin de l’année, la marque doit baisser de 45,9 g / km, et ce n’est pas peu.

Avec la gamme complète de moteurs équipés de la technologie 48 Volt et une large gamme d’hybrides rechargeables, l’offre de modèles en tant que marque Premium est très importante, en supposant une charge importante. Bien que ce soit une décision difficile, Ola Källenius, le maximum responsable de Daimler, semble forcé de couper des modèles et ces deux sont les premiers sur la listeà car plus sont attendus.

Son retrait de la gamme aussi allégera la chaîne de production de l’usine de Sindelfingen, où à partir de fin 2021 sera également fabriquée la nouvelle Mercedes EQS, la électrique qui est en phase de test. Il n’y a pas de relais prévus, bien que l’écart du Cabriolet Classe S soit couvert par la nouvelle génération de la SL qui abandonne le concept roadster en pariant sur un 2 + 2 places.

La bulle des modèles et des carrosseries commence à sérieusement affecter les marques