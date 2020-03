La migraine au Mexique coûte à la société 46 558 millions de pesos par an

C’est le fardeau économique de la migraine au Mexique, que KPMG extrait d’une enquête appliquée aux salariés de différents secteurs productifs, et de la littérature clinique et économique disponible sur le sujet.

Selon son analyse, la maladie survient “plus fréquemment chez les femmes qui travaillent dans les secteurs des services et des services financiers”. En outre, le consultant souligne que «parmi la population souffrant de migraine, 27% seulement demandent des soins médicaux et 7% seulement le font dans les établissements de santé publique. À leur tour, on estime que 94% des travailleurs utilisent le coût de poche comme moyen de couvrir les dépenses liées à l’affection, en plus de 83% des employés qui ne fréquentent pas un professionnel de la santé et recourent à l’automédication. ” Enfin, le rapport note qu ‘”en termes d’activité de travail et de productivité, 32% de la population migraineuse a dû s’absenter de ses activités professionnelles en raison des symptômes d’un épisode de migraine, et 85% ont perçu une diminution de leur productivité du travail, ce qui confirme la migraine comme une condition très invalidante. “

Une grande partie du coût économique est indirecte et est due à l’absentéisme et à la baisse de productivité causée par cette maladie qui, dans ses formes les plus graves, empêche la victime de faire quoi que ce soit. En moyenne, un employé migraineux s’absente 1,4 jour par an en raison de la maladie et perd 4,05 jours ouvrables par an en raison d’une productivité réduite.

Par conséquent, KPMG conclut que “les implications économiques pour le Mexique sont suffisamment pertinentes pour établir une ligne de conduite claire afin d’optimiser la gestion clinique de la maladie et de réduire le grand impact de la migraine sur la productivité du travail”.

